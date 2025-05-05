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Дома с садом в Олехновичском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продаётся садовый дом в СТ “Здоровье-4ГКБ” (Олехновичский с/с). Садовый дом расположен в 45 …
$5,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся уютный дом для круглогодичного проживания. Лес рядом, водоем/река, живописное мест…
$140,000
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дача, кирпичный дом (42.5 кв.м) в СТ " Здоровье", Молодечненское направление - 38 …
$11,000
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Дом в Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
Площадь 71 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в д.Дуброво в 40км от Мин…
$41,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дача в СТ «Прытулак», Молодечненское направление, 45 км от МКАД возле аг.Олехнович…
$8,500
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Дом в Олехновичи, Беларусь
Дом
Олехновичи, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютная дача в СТ «Мичуринец» рядом со станцией Олехновичи (900м). Участок 6 соток …
$11,500
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Дача в трех уровнях (166,9 кв.м.) в живописном месте в СТ "Родник-12". До ж/с Олехновичи мен…
$54,900
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
ОТДЫХ + ОЗДОРОВЛЕНИЕ. Направление на  Раков. От Каменной  Горки 43  км асфальт до дачи.     …
$22,700
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Параметры недвижимости в Олехновичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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