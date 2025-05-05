Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Олехновичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Олехновичском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продаётся уютный дом для круглогодичного проживания. Лес рядом, водоем/река, живописное мест…
$140,000
Оставить заявку
Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся отличная дача в Молодечненском направлении в 32 км от МКАД! ЖД станции-Пралески/Ду…
$19,600
Оставить заявку
Дом в Дуброво, Беларусь
Дом
Дуброво, Беларусь
Площадь 71 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в д.Дуброво в 40км от Мин…
$41,900
Оставить заявку
Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Дача в трех уровнях (166,9 кв.м.) в живописном месте в СТ "Родник-12". До ж/с Олехновичи мен…
$54,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Олехновичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти