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Жильё в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

дома
4
7 объектов найдено
Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Продается дачный дом в деревне Посадец, Логойский район, 56 км. от МКАД. Участок 25 соток вы…
$17,000
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Комната в Колодница, Беларусь
Комната
Колодница, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся имущественный комплекс ООО Кемпинг 1 в живописнейшем месте на       берегу озера С…
$115,000
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дом в Солигорском районе!  ❤️ Дом с просторным участком в д. Веска! Адрес: д. Веск…
$9,000
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Просторный дом с баней  ❤️ Тёплый и надёжный дом с баней и большим участком в деревне Больши…
$53,000
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Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся новый дом в Шапурах, практически готов к проживанию. 3 спальни, зал совмещен с кух…
$72,000
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Дом с просторным участком в д. Мозоли ❤️ Продажа дома в 27-ти километрах от Солигорска с про…
$15,000
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Уютный дом с мансардой и всеми коммуникациями  ❤️Уютный и ухоженный дом в 2 уровня - идеальн…
$39,200
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Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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