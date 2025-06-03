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Дома в Околовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Метличицы, Беларусь
Дом
Метличицы, Беларусь
Площадь 99 м²
Двухуровневый дом 2017 года постройки на участке 25 соток, в аг. Метличицы Логойского района…
$31,000
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Параметры недвижимости в Околовском сельском Совете, Беларусь

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