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Квартиры в Огородникский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Макарово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Макарово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Макарово, ул. Спортивная, 1971 г.п., 2 / 2 кирпич, 55,1 / 54,0 / 3…
$14,000
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Квартира 2 комнаты в Макарово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Макарово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1992 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,0 кв.м,…
$16,500
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Параметры недвижимости в Огородникский сельский Совет, Беларусь

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