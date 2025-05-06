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Пентхаусы с видом на море в Тиране (области), Албания

Bashkia Kavaje
11
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5 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Захватывающая квартира с видом на море в эксклюзивной резиденции «Либурна», Голем Ощутите…
$217,223
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Квартира с пентхаусом с видом на море в Дурресе! Квартира расположена на 6-м этаже зда…
$89,759
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 7
Пентхаус организован следующим образом: при входе имеется большая гостиная с отдельной кухне…
$167,830
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Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 5/5
Пентхаус на продажу в районе Керрет. Расположен на 5-м этаже 5-этажного здания с лифтом. П…
$455,430
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Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

с видом на горы
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