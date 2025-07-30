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Отели в Корче, Албания

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1 объект найдено
Hotel for sale in center of Korca (Korce) (Albania) в Корча, Албания
Hotel for sale in center of Korca (Korce) (Albania)
Корча, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
🏨 Бутик-отель на продажу в Корсе.💵 Цена: 400 000 евро.📍 Местонахождение: В центре Корче, в и…
$463,407
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Агентство
Wagner Real Estate
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