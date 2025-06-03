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Отели в Булькиза, Албания

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1 объект найдено
Отель 450 м² в Булькиза, Албания
Отель 450 м²
Булькиза, Албания
Площадь 450 м²
Этаж 2/3
Улица Скандербег, всего в 80 метрах, когда ворона летит с моряПлощадь: 450м2Площадь Веранды:…
$1,72 млн
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