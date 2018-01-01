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ИП Рожкова Д.М.

Россия, 108815, Москва, пос. Филимонковское, пос. Марьино, ул. Светлый бульвар, 14/2, кВ 22
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ИП Рожкова Д.М.
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Русский
Наши агенты в России
Диана Рожкова
Диана Рожкова
Агентства рядом
"Эдельвейс"
17 объектов

Агентство Недвижимости и Туризма "Деловой Квартал". Дочернее предприятие "Эдельвейс" - является официальным представителем крупнейших застройщиков на Северном Кипре. Мы предоставляем инвест.проекты для профессиональных инвесторов. Широкий выбор  как готовых объектов, так и объектов на стадии строительства. А это  апартаменты стоимостью от 50 000 Евро и выше. Для Вас - виллы и шале в любом количестве. ОАЭ - еще одно наше любимое направление. Подберем элитную недвижимость с гибкой оплатой в рассрочку. Помимо этого мы работаем с рынком вторичного жилья в Европе. Наши представительства в России и Северном Кипре.

Виды услуг Недвижимость в разных странах, подбор инвестиционных объектов, туризм+индивидуальные маршруты для групп от 10 человек и больше.

 

АН Риэлт Центр
Агентство «Риэлт-центр» - динамично развивающаяся компания. На рынке недвижимости мы успешно работаем уже более 20 лет. В нашем коллективе только высококвалифицированные специалисты, знающие и любящие свое дело, профессионалы, нацеленные на результат, работающие в тандеме с грамотными юристами, что гарантирует нашим клиентам не только конфиденциальность, но и безопасность, и чистоту сделки. Мы работаем в партнерстве с крупнейшими банками России, сотрудничаем с надежными застройщиками, взаимодействуем с популярными интернет-порталами. Мы имеем положительный опыт в работе с коммерческой недвижимостью, жилищными объектами первичного и вторичного рынка, земельными участками по всей России.
ИНДОМ
1 125 объектов

Агентство зарубежной недвижимости "ИНДОМ" - компания, в которой работают профессионалы с большим опытом в сфере зарубежной недвижимости.

Мы предлагаем на продажу:

апартаменты таунхаусы коттеджи виллы участки земли/острова отели кафе/ рестораны доходные дома производственные/офисные/торговые помещения различные инвестиционные проекты бизнес

Мы знаем ЧТО купить, ГДЕ купить, а КОГДА купить - решать ВАМ!

 

Мы поделимся своими знаниями и опытом с каждым клиентом, обратившимся в нашу компанию.

 

 

ООО "Акрополь СПб" РК "БагИра"
4 объекта

ООО «Акрополь СПб» Риэлторская Компания «БагИра» основана в 2001 году. Действительный член Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Деятельность компании на рынке недвижимости сертифицирована и застрахована.

Ключ успеха компании — наши специалисты. Сегодня мы — это профессиональная риэлторская компания, предоставляющая своим специалистам современные технологии в работе с недвижимостью, которые позволяют профессионально и качественно обслуживать наших клиентов. В 2014 году мы стали победителем ХХ Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА — 2014» в номинации «Лучшая риэлторская компания». Компания является официальным партнером ведущих банков России, таких как «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Благодаря накопленному опыту работы нашей фирмы в компании созданы курсы по обучению и повышению квалификации сотрудников. Наши сотрудники проходят обязательное обучение в фирме, в Институте недвижимости, и каждые 3 года проходят аттестацию в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это гарантирует высокую компетенцию и юридическую грамотность наших специалистов. ООО «Акрополь СПб» РК «БагИра» предоставляет широкий спектр услуг на рынке недвижимости с использованием новейших технологий.

ДОМРЕПОСТ

Более 2000 сделок за спиной, 20 летний опыт работы в сфере недвижимости, начиная с посуточной аренды до крупных покупок объектов. Работаем в сфере аренды: жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Есть опыт выкупа объектов недвижимости из-под залога и продажа объектов, находящихся в ипотеке. Работаем уже более 10 лет в сплоченной команде из нескольких специалистов, преданных, честных и доведут начатое дело до конца. Большая база постоянных клиентов. Ваш успех и наш успех!

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