Гид по зарубежной недвижимости

«Агентство недвижимости РБС» основано в Саратове 6 сентября 2006 года и является одной из самых динамично развивающихся компаний рынка недвижимости.
Мы были одними из первых риэлторских агентств в Саратове, начавшие уделять внимание развитию специализированных направлений: вторичный и перв…
Компания работает на рынках недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также имеет ресурсы и партнеров с регионами России и некоторыми странами зарубежья. Все сотрудники агентства работают в сфере более 5 лет, при этом каждый специалист знает все направления сферы деятельности…
Фирма создавалась как инвестиционная фирма, были наработки по клиентам, по поставкам оборудования, по экологическим проектам, таким как очистка сточных вод, переработка различных видов отходов. В процессе работы возникло направление зарубежной недвижимости и так как спрос рождает предложение…