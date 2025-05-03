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АН 39 метров

Россия, городской округ Калининград
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
На платформе
На платформе
3 года 2 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
taplink.cc/an_39metrov
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Об агентстве

Мы – команда профессионалов
в сфере недвижимости –
АН "39 Метров"!

Риэлтор – это не просто специалист в сфере недвижимости. Риелтор должен стать для вас самым надежным и верным помощником в ваших квартирных вопросах. Ведь вы доверяете ему свое будущее качество жизни! Согласны?

Показателем нашей эффективной работы являются повторные обращения наших клиентов за услугами и рекомендации нас своим родным и друзьям. К нам обращаются, потому что уверены: здесь найдут понимание и помощь в решении своих вопросов. Наша команда подберет для вас именно тот вариант, который максимально будет отвечать вашим интересам

Услуги
  • Подбор и продажа квартир в Новостройках
  • Продажа/покупка жилья во вторичном фонде
  • Загородные дома, дачи, участки в коттеджных поселках
  • Продажа/покупка/аренда коммерческой недвижимости
  • Полное юридическое сопровождение
  • Подбор оптимальной банковской программы ипотечного кредитования
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