Capital Сommercial
Konstitucijos pr. 18, Vilnius, LT-09308
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский, Lietuvių
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Описание
Capital – успешно по принципу франшизы работающая компания в Литве, предлагающая широкий выбор услуг в области недвижимого имущества. Capital объединяет брокеров по недвижимости, оценщиков недвижимости, землемеров, специалистов в области строительства, отделки жилья, кредитных брокеров, страховых брокеров, специалистов финансового учета и других профессионалов рынка недвижимости. Наша цель – создавать ценность для клиентов, выделяться среди других, быть надежной и гибкой компанией, которая всегда впереди.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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