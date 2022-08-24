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Capital Сommercial

Konstitucijos pr. 18, Vilnius, LT-09308
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Capital Сommercial
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Lietuvių
Веб-сайт
Веб-сайт
www.capitalcommercial.lt/ru
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Описание

Capital – успешно по принципу франшизы работающая компания в Литве, предлагающая широкий выбор услуг в области недвижимого имущества. Capital объединяет брокеров по недвижимости, оценщиков недвижимости, землемеров, специалистов в области строительства, отделки жилья, кредитных брокеров, страховых брокеров, специалистов финансового учета и других профессионалов рынка недвижимости. Наша цель – создавать ценность для клиентов, выделяться среди других, быть надежной и гибкой компанией, которая всегда впереди.

 

Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс
Площадь 106 м²
Этаж 1
В северо-западной части Вильнюса, в стратегическом месте, недалеко от супермаркетов Senukai,…
€ 176,000
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
€ 165,000
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€ 155,000
Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда
Площадь 7 400 м²
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
€ 3,993
Земельные участки
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Земельные участки в Клайпеда, Литва
Земельные участки
Клайпеда
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
€ 42,000
Земельные участки в Laidagaliai, Литва
Земельные участки
Laidagaliai
Массив коммерческих участков на продажу возле Вильнюсско-Паневежесского шоссе. Продано все в…
€ 963,000
Земельные участки в Puckalaukis, Литва
Земельные участки
Puckalaukis
Две коммерческие посылки для продажи в Габитоне. Все продается вместе. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • …
€ 734,800
Земельные участки в Bezdoniai Eldership, Литва
Земельные участки
Bezdoniai Eldership
Продается в 15 веке. жилой участок с проектом дома в окружении леса, Сакиш к. ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€ 90,000
Наши агенты в Литве
Юлия Бацева
Юлия Бацева
8 объектов
Новости компании
«Крупным компаниям офисов в Вильнюсе уже не хватает». Эксперт о рынке офисных площадей Литвы
24.08.2022
«Крупным компаниям офисов в Вильнюсе уже не хватает». Эксперт о рынке офисных площадей Литвы
«В релокейте полностью безвыходных ситуаций практически не бывает». Эксперт Capital Commercial обо всех нюансах переезда бизнеса в Литву
24.05.2022
«В релокейте полностью безвыходных ситуаций практически не бывает». Эксперт Capital Commercial обо всех нюансах переезда бизнеса в Литву
Как релоцировать бизнес в Литву и не сделать «дорогих» ошибок? Пошаговая инструкция от эксперта Capital Commercial и личный опыт IT-компании
07.04.2022
Как релоцировать бизнес в Литву и не сделать «дорогих» ошибок? Пошаговая инструкция от эксперта Capital Commercial и личный опыт IT-компании
«Аренда превратилась в офисные «шахматы», и некоторые компании проиграли эту партию» Эксперты АН Capital Commercial делятся мнением о рынке аренды коммерческих помещений в Литве
19.10.2021
«Аренда превратилась в офисные «шахматы», и некоторые компании проиграли эту партию» Эксперты АН Capital Commercial делятся мнением о рынке аренды коммерческих помещений в Литве
«Цены на жилье в Литве растут, но найти классную квартиру за €75 тысяч все еще можно». Эксперт Capital Smart рассказал о ситуации на рынке недвижимости
23.09.2021
«Цены на жилье в Литве растут, но найти классную квартиру за €75 тысяч все еще можно». Эксперт Capital Smart рассказал о ситуации на рынке недвижимости
«Литва привлекает все больше инвесторов». Управляющий директор АН Capital Commercial о том, почему продавцы ставят выгодные цены на объекты недвижимости
01.09.2021
«Литва привлекает все больше инвесторов». Управляющий директор АН Capital Commercial о том, почему продавцы ставят выгодные цены на объекты недвижимости
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Relist - профессиональная компания по оказанию услуг в сфере недвижимости, команда которой состоит из специалистов по жилой и коммерческой недвижимости с многолетним опытом.

Опыт компании исходит от дочерней компании DNB (позже Luminor) банка, занимающейся недвижимостью, DNB Būstas (позже Luminor Būstas). 2019 г. Luminor Būstas был продан, но команда компании продолжает работать в Relist.

Принципы работы компании нарушают традиционную концепцию полного цикла (от - до) одного брокера. Чтобы процесс поиска или продаж был эффективным, на разных этапах работают разные специалисты. Таким образом, вся команда стремится создать максимальную ценность для клиента.

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С нами надежно.

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Цены на недвижимость для наших покупателей, будут ниже, нежели ценны в ценниках застройщиков.

Мы сами строим и сотрудничаем с крупнейшими строительные организации Северного Кипра.

Мы делаем все возможное, чтобы обслуживать вас и после продажи недвижимости, а также при необходимости помогать с социальной адаптацией на Кипре.

В настоящее время мы работаем с Испанией, Северным Кипром и Турцией, но мы всегда стремимся превзойти ваши ожидания, по этому поможем вам приобрести недвижимость в любой точке мира.

 

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