Открытый несмотря ни на что мир предполагает развитие бизнеса и возможность релокейта компаний в те или иные страны. Вместе с руководителем офиса Capital Commercial Юлией Тисленко мы расскажем о нюансах переезда бизнеса в Литву: как оформить документы, где найти коммерческое помещение и о чем нужно позаботиться заранее, чтобы сделать переезд максимально комфортным. Все, что бизнес хотел знать и о чем даже не догадывался, — в нашей серии статей.

«Литва все еще идеальная площадка для ведения бизнеса, но сейчас уже не для всех!»

— Какие условия для ведения бизнеса в Литве есть сейчас и изменились ли они в последнее время?

— До 24 февраля 2022 года условия для начала и ведения бизнеса в Литве были, можно сказать, идеальными для граждан всех стран. Помимо ведения собственного бизнеса, Литва предоставляла возможность устроиться на работу и получать достойный доход любому человеку, будь то местный житель или приезжий гражданин какой-либо другой страны. Да что сказать, — по моим ощущениям, практически все водители Bolt — родом из Украины.

Сейчас мир изменился, и эти изменения коснулись, в первую очередь, граждан России, Беларуси и Украины. Смогут ли белорусы и россияне открыть бизнес в Литве сейчас — большой вопрос. И если по компаниям, корни которых находятся в России, все более-менее понятно — из-за различных санкций они не смогут (в ближайшее время точно) открыть бизнес в Литве, то с компаниями, корни которых находятся в Беларуси, все не так однозначно. На мой взгляд, шанс еще есть.

Что касается зарубежных компаний из других стран — здесь условия для открытия и ведения бизнеса практически не изменились. Для того, чтобы открыть в Литве ЗАО (Закрытое Акционерное Общество), нужен только минимальный уставной капитал на сумму €2,500. Далее нужно подать соответствующее заявление в регистрационный центр, обзавестись директором и найти коммерческое помещение (адрес, к которому эту компанию можно «привязать»). Таким образом компания будет открыта буквально за 4-5 дней, и дальше остается только приступить к работе. Вот такой простой, ничем не усложненный процесс. Здесь настолько все продумано, что в регистрационных центрах работают люди, которые, помимо литовского, говорят на основных мировых языках (русском, английском и т.д.), и они легко объяснят заявителю, что ему необходимо сделать.

— Какие отрасли сейчас самые популярные для релокации бизнеса?

— Такие «мастодонты», как Microsoft, Oracle, Citco, Western Union, DPD уже давно открыли свои офисы в Литве и работают на нашем рынке много лет. Если говорить о релокации сейчас, то на первый план здесь выходит IT-индустрия и все, что с ней связано. Пожалуй, это направление одно из самых простых для релокейта — для сотрудников таких компаний на начальном этапе условно нужен только стол, стул, компьютер и выход в интернет. При этом заказчиком проектов может быть любая страна, независимо от того, где базируется головной офис компании.

Если же планируется перевезти производство, то это будет сделать сложнее и дороже, но тоже вполне реально, как показывает наш опыт. Не так давно мы успешно работали над поиском подходящего земельного участка для строительства небольшого завода, так называемый «build-to-suit». Конечно, участок располагался не в столице, а в пригороде, но с учетом транспортной доступности это был скорее плюс, чем минус.

После того как крупные банковские секторы открыли свои офисы в Литве и прочно здесь укрепились, стало развиваться направление финансовых технологий и даже появился «Danske Campus», который является настоящим городом в городе.

Знаковыми для столицы стали головные или «head» офисы Swedbank и SEB Bank, который дополнительно арендовал здание в одном из крупнейших проектов коммерческих площадей «Технополисе». Western Union, кстати, там же арендует целое здание.

На фоне этого в Литве открывается множество стартапов, связанных с финансовым сектором. Это направление просто на «взлёте» на данный момент, и очень много компаний релоцируют свой бизнес в Вильнюс и Каунас. Прямо сейчас я работаю с финансовыми компаниями из Эстонии, Сингапура и Израиля, которые хотят открыть свои офисы в Литве. Эти компании разрабатывают платежные платформы, через которые можно производить операции по переводу денег. Хоть все они стартапы, но перспективные и очень быстро развивающиеся.

— Есть ли какие-то по-настоящему «прорывные» бонусы, которые помогают развиваться бизнесу в Литве?

— Бонусов для бизнеса в Литве действительно много. Например, некоторые отрасли бизнеса попадают под льготное налогообложение на первые несколько лет существования компании. В нашей стране был создан концепт free-trading-zone, который успешно работает уже несколько лет в 7 городах Литвы — Клайпеде, Каунасе, Паневежисе, Мариямполе, Кедайняй и Акмяне. Суть этого концепта состоит в том, что земельные участки сдаются в аренду на 99 лет, на которых строятся заводы, складские помещения или запускается какое-то производство, которое может воспользоваться льготным налогообложением: 10 лет без подоходного налога и 20 лет — без налога на недвижимость. Этот концепт был придуман, чтобы бизнес активнее уходил в регионы и небольшие города, тем самым привлекая туда инвестиции и рабочую силу. При этом речь не идет о каких-то заброшенных деревнях — такая «льготная» территория начинается практически сразу за границами крупных городов.

Еще один, не менее важный, бонус — возможность получения ВНЖ после открытия бизнеса на территории страны. Это важный нюанс, который позволит экспатам чувствовать себя уверенно в нашей стране и жить практически на тех же условиях, что и местное население. При этом нужно учесть, что Литва не дает возможности получения ВНЖ при приобретении недвижимости (как делают это другие страны), поэтому вариант открытия бизнеса в Литве с целью получения ВНЖ можно рассматривать как хороший способ получить еще больше свобод.

Нельзя сказать, что это «прорыв», но я не могу не рассказать про настоящий европейский уровень жизни в Литве. Благодаря вливаниям Европейского союза, в нашей стране стали развиваться не только крупные, но и более мелкие города — развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение, красивая архитектура, качественные дороги и все необходимые условия для жизни. Я бы назвала бонусом возможность жить и строить свой бизнес в небольшом городе, не ощущая на себе давление мегаполиса, но получая практически все блага, которые может предоставить крупный город.

Первые шаги релокейта для бизнеса

— Что нужно сделать компании в первую очередь, которая хочет релоцироваться в Литву?

— Первое, что нужно сделать, — определиться со сроками переезда и необходимым количеством коммерческих площадей на первоначальном этапе. Это действительно важно, потому что определит запрос, с которым Вы будете обращаться к посреднику и серьезно сузит поиск коммерческих площадей.

Например, не так давно мы перевозили одну IT-компанию из Беларуси, которым на первые полгода работы компании необходимо было предоставить коммерческое помещение максимум на 3-4 рабочих места. Они понимали, что перевезти всех сотрудников быстро не получится, а часть из них еще и откажется от переезда (по личным причинам). В итоге руководители бизнеса готовились к переезду и довольно амбициозно смотрели на хантинг местного населения в будущем. Почему не сразу? Потому что здесь кроется одна проблема: для того, чтобы нанимать местных специалистов, нужно иметь офис компании, куда потенциальные кандидаты будут приходить на собеседование, а арендовать сразу большие площади дорого и нецелесообразно.

Однако они сразу понимали, что если сейчас им нужно небольшое помещение, то уже через полгода им нужно будет расширяться. А через год — еще больше. Но большинство коммерческих площадей в Литве сдаются сроком не менее, чем на 3 года, и в случае досрочного расторжения договора арендатор будет вынужден заплатить ощутимые штрафы (вплоть до полной компенсации стоимости аренды). Таким образом арендодатели страхуют себя на возврат инвестиций в ремонт помещений и поиск арендатора. Но как в таком случае быть арендатору? Ответ есть — нужно искать коммерческое помещение у крупных девелоперов, которые имеют масштабные проекты с помещениями разных площадей. Как правило, внутри таких проектов компании могут переезжать в большие помещения без штрафов и потерь.

На данный момент в Вильнюсе три таких проекта: крупный хаб в районе Антакальниса — Вильнюс ТехПарк, огромный город в городе «Технополис» и новый проект «Бизнес Гарден», который находится на выезде в сторону второго по величине города Литвы — Каунаса. Каждый из этих проектов имеет свои нюансы и преимущества: где-то более выгодное расположение, но высокие цены на аренду (в том числе жилья), где-то — только коммерческие помещения без предоставления необходимой социальной инфраструктуры и жилья поблизости, где-то — наличие жилья и инфраструктуры, но относительная удаленность от центра столицы.

В итоге, понимая все нюансы каждой локации, для этой компании мы выбрали размещение в «Технополисе», потому что именно этот проект представляет собой полноценный город в городе, вокруг которого уже вырос целый район новостроек. Это значит, что сотрудникам не нужно будет никуда ехать: здесь же можно арендовать/купить жилье, водить детей в садики и школы, ходить за покупками в большой торговый центр OZAS и посещать концерты в арене Avia Solutions Group, где проходят основные мероприятия города. Здесь есть также прогулочные зоны с красивейшим прудом, спортивные клубы и кафешки/рестораны, где можно отлично провести выходные.

— Какие «подводные камни» в ведении или размещении бизнеса есть в Литве? От чего вы бы могли предостеречь компании, которые хотят релоцироваться?

— Первое, что приходит на ум, и я говорила об этом выше, — вам вряд ли удастся заключить договор аренды коммерческого помещения на короткий срок. Минимальный срок аренды, как правило, — три года. Но как быть, если на данный момент компания вообще не понимает, сколько сотрудников будет у нее в дальнейшем? Выход есть — коворкинги. Это такие рабочие пространства, которые легко можно арендовать чуть ли не посуточно и затем так же легко выйти из них. На фоне пандемии коворкинги какое-то время практически пустовали, но сейчас в них вдохнули «вторую жизнь», и они действительно пользуются популярностью у индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и стартапов.

Еще один нюанс — очень немногие офисы готовы сдавать помещения с мебелью. Такой не слишком значительный фактор, как наличие или отсутствие мебели может стать проблемой для будущего арендатора. Если вы арендуете помещение без мебели и потом покупаете ее, то после переезда возникает вопрос, куда ее деть. Если же вы находите помещение с мебелью, то возникает вопрос, как ее адаптировать под собственные нужды. В итоге этот нюанс выливается в значительную статью расходов, на которую далеко не все рассчитывают в самом начале.

Но и здесь выход есть: в Литве стали открываться компании, которые предоставляют офисную мебель в аренду. Также некоторые крупные компании-арендодатели предоставляют дополнительную услугу по аренде мебели, просто добавляя пару евро в ежемесячные платежи. В этом моменте проблема превращается в привилегию нашего рынка — девелоперы гибко реагируют на любые запросы арендаторов и вовремя под них подстраиваются.

Конечно, это далеко не все «подводные камни», с которыми может столкнуться бизнес при переезде. Но я озвучила именно эти, чтобы стала очевидной необходимость обратиться за помощью к специалистам Capital Commercial. Таких нюансов может возникать довольно много, и на каждом таком препятствии бизнес будет терять время и деньги. Такого действительно не произойдет, если вы обратитесь к помощи профессионалов. Без экспертности рынка можно сделать много ошибок, которые потом будет дорого исправить.

«Это, скорее, естественное перераспределение сотрудников из наших офисов в Беларуси и Украине, в офисы в Литве, Польше и Грузии»

Журналист Realting.com связалась с компанией, о которой рассказывала Юлия выше. Представитель компании ответил на все вопросы, однако попросил не упоминать название компании, чтобы не подвергать опасности сотрудников, которые продолжают работать в Беларуси и Украине.

— В какой отрасли и как давно работает ваш бизнес? Почему решились на релокейт?

— Наша компания работает в области разработки заказного программного обеспечения с 2007 года. Спустя 15 лет у нас есть офисы в 7 странах мира и общая численность IT-специалистов более 900 человек. При этом в последние 2 года наша компания развивает центры разработки программного обеспечения в Польше и Литве, поэтому открытие офиса в Литве нельзя назвать релокейтом в полной мере — это скорее естественное перераспределение сотрудников из наших офисов в Беларуси и Украине, в офисы в Литве, Польше и Грузии.

На мой взгляд, Литва в целом (и Вильнюс в частности) для бизнесов, которые были изначально созданы в Беларуси или Украине, является просто близкой, понятной и комфортной. Хорошие исторические связи, легкость ведения переговоров, единая ментальная среда — это и есть те факторы, на которые опираются многие бизнесы при принятии решения о релокации в Литву.

— Как вы искали информацию по переезду? На что нужно обратить внимание в первую очередь тем, кто только собирается это сделать?

— Для наших сотрудников во всех странах уже была создана программа/возможность работы в офисах в любой из стран нашего присутствия. Все локальные/страновые нормативные нюансы оформления и организации работы сотрудников мы знали. Вот наши рекомендации — о чем стоит подумать в первую очередь:

Законодательные/нормативные акты, связанные с приглашениями, виза, разрешения на работу и т.д. меняются сейчас довольно быстро — внимательно следите за ними, чтобы не делать лишнюю работу и не тратить лишние деньги. Хорошо информируйте сотрудников, которые хотят релоцироваться, о налогах и чистой ЗП, которая у них будет оставаться в итоге. Опыт показывает, что это действительно важно. Просите сотрудников узнавать цены на аренду жилья, стоимости коммунальных и вообще стоимости жизни до того, как они релоцировались. Это напрямую будет влиять на их качество жизни, и такой информацией лучше располагать заранее. Не оставляйте релоцированных сотрудников одних — без полноценной поддержки HR на месте им может быть достаточно сложно.

Что же касается самого бизнеса, то при релокации важна помощь местных специалистов. Свой первый офис в Вильнюсе мы арендовали самостоятельно, но почему-то так получилось, что большого стремления сотрудников работать в нем не было. А затем COVID-19 вообще сделал вложения в офис просто пустой тратой денег. Когда ограничения, связанные с пандемией, стали ослабевать, стала очевидной необходимость смены локации. И на этот раз, чтобы не терять деньги снова, мы решили обратиться к специалистам Capital Commercial. Они при поиске офиса учли все нюансы: локацию, наличие зон отдыха и переговорок, удобное расположение внутри комплекса, транспортную доступность, аренду жилых площадей в пешей доступности и так далее.

— Какие преимущества вы видите после того, как переехали в Литву?

— Для нашей компании, как для сервисного IT-бизнеса, после пандемии понятие релокейта размылось совсем. Наши сотрудники в итоге работают удаленно в разных точках мира, по сути, они сами выбирают, где они хотят жить. Компания смотрит, какие локации выбрали сами сотрудники, и там развивает новую или дополнительную офисную инфраструктуру. Сейчас мы видим перспективность в развитии литовского направления. Что же касается преимуществ, то, на мой взгляд, мир очень изменился и без гибкого подхода, в том числе в вопросах релокейта, компаниям уже не получится полноценно развиваться.

В следующей статье мы продолжим рассказывать о релокейте бизнеса в Литву, о поиске коммерческих помещений и обо всех нюансах поиска жилья для сотрудников компаний. Следите за нашими новостями — будет интересно!