«Цены на жилье в Литве растут, но найти классную квартиру за €75 тысяч все еще можно». Эксперт Capital Smart рассказал о ситуации на рынке недвижимости

Партнерский материал

Стоимость жилья в Литве за год выросла на 14%, и это самый большой рост цен на недвижимость в этой стране за последнее десятилетие. Управляющий партнер АН Capital Smart Арунас Пранявичус рассказал Realting.com, как ориентироваться на таком активном рынке недвижимости и на какие объекты действительно стоит обратить внимание.

«Цены на недвижимость Литвы выросли за год на 14%, и это самый большой рост за последнее десятилетие»

— Рынок недвижимости Литвы сейчас можно назвать очень активным. По данным Европейского статистического ведомства Eurostat, стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья Литвы в среднем выросла на 12%, на первичном рынке — на 17% и это по-настоящему беспрецедентный случай, — рассказал брокер, управляющий партнер АН Capital Smart Арунас Пранявичус. — В Каунасе стоимость жилья выросла примерно на 10%, а в Вильнюсе — на 14%. Это самый быстрый рост за последний 10 лет. В итоге Литва вошла в пятерку стран Евросоюза по росту цен на недвижимость в первом полугодии 2021 года.

Рост цен на жилье, на мой взгляд, обусловлен множеством факторов. Здесь нужно учитывать более высокую, чем обычно, инфляцию, которая во время пандемии COVID не обошла стороной и Литву (уровень инфляции в первом полугодии 2021 года составил около 4%). Однако в нашей стране в некоторых отраслях выросли и заработные платы, поэтому этот фактор нельзя назвать решающим для роста стоимости «квадрата».

Второй, более значимый, фактор, — общемировой рост стоимости строительных материалов, вслед за которым выросла и стоимость рабочей силы. По оценкам экспертов Capital Smart, цены на стройматериалы в Литве выросли не менее чем на 20%. Примерно так же подорожала и стоимость рабочей силы.

Третий фактор, который особенно ярко проявился в 2021 году, — повышение спроса на жилье в Литве. Уже несколько лет наблюдается прирост населения в крупных городах нашей страны за счет релокейта и внутренней миграции. Вильнюс стал одним из центров для размещения офисов крупных международных компаний, специализирующихся на IT, Call-center и медицине. А значит, к нам приезжают сотрудники этих компаний вместе со своими семьями.

Почему они выбирают именно Литву? На мой взгляд, именно в нашей стране наиболее «гибкий» и простой порог «входа» для иностранца. При том, что Литва входит в Евросоюз, уклад жизни здесь легко подстроить под собственный ритм, каким бы он ни был. Вильнюс — современный и быстро развивающийся город, но его ритм все же намного более комфортный, чем в других странах Европы.



Источник фото: 34travel.me

«Ситуацию на рынке недвижимости сейчас я бы характеризовал как «время возможностей»

— Как следствие релокейта — вырос спрос на арендное жилье и на покупку недвижимости небольшой площади среднего ценового сегмента в крупных городах Литвы.

Сейчас квартиру на окраине Вильнюса площадью около 45-50 кв.м. на вторичном рынке можно купить примерно за 75-100 тысяч евро, а в новостройках в центре города — за 120-150 тысяч евро. Аренда начинается, соответственно, от 400 евро в месяц в спальных районах и от 550 евро в центре города. И в первом, и во втором случае цены, конечно, зависят от района, в котором находится жилье. Но арендовать (как, впрочем, и купить) хорошие апартаменты без помощи опытного риэлтора (брокера) сейчас практически невозможно.

Например, для комфортного проживания в столице семьям с детьми я бы советовал рассматривать спальные районы Вильнюса, такие как Фабиёнишкес, Пашилайчяй, Юстинишкес, Анатакальнис, Пилайте. Потому что здесь хорошо развита социальная инфраструктура: в округе достаточно детских садов и школ, игровых площадок и магазинов. Рядом есть парки, где можно прогуляться с детьми в выходной день или после работы. Двухкомнатную квартиру в этом районе можно купить за 80-95 тысяч евро, арендовать жилье — около 450-600 в месяц.

При этом для молодых людей без детей я бы рекомендовал рассматривать жилье в центральных районах города, таких как Шнипишкес, Науяместис, Жирмунай, Ужупис и Старый город. Потому что здесь по-настоящему «кипит» жизнь: в округе много ресторанов, баров, торгово-развлекательных центров и т. д. Здесь цены немного выше, чем в среднем по городу: двухкомнатные апартаменты площадью 45-50 кв. м. можно арендовать за 600 евро в месяц, а купить такую квартиру можно примерно за 135-165 тысяч евро. В старом городе цены еще выше — арендовать жилье можно за 1000 евро в месяц, а купить — за 250,000 евро.

Что же касается первичного рынка, то инвестирование в недвижимость сейчас выглядит особенно перспективным. Квартиру в новостройках на «нулевом» этапе можно приобрести дешевле на 15-25% по сравнению с ценовой политикой на завершающей стадии строительства. Именно поэтому таким капиталовложением уже заинтересовались зарубежные инвесторы — к нам часто обращаются иностранные покупатели за помощью в выборе наиболее выгодных объектов недвижимости.

В целом ситуацию на рынке недвижимости сейчас я бы характеризовал как «время возможностей»: можно очень выгодно купить инвестиционный объект или найти действительно уютное жилье по привлекательной цене.



Источник фото: 34travel.me

Наиболее интересные объекты недвижимости в Вильнюсе. Личный рейтинг брокера и управляющего партнера Capital Smart Арунаса Пранявичуса

— Теперь давайте поговорим предметно: на какие квартиры или комплексы я бы советовал обратить внимание своим покупателям.

Мой личный рейтинг интересных и перспективных объектов недвижимости возглавляет ЖК SKYHOME. Это еще строящийся современный монолитный жилой дом в развивающимся «зеленом» районе Вильнюсе. Территория комплекса огорожена, рядом красивый парк.

Площадь апартаментов варьируется от 37 до 78 «квадратов», а значит, здесь можно найти жилье практически под любой запрос покупателя. Из преимуществ объекта я бы выделил удобное расположение и хорошо развитую инфраструктуру. Отсюда можно легко и быстро добраться практически в любой район города как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Для удобства жителей этого комплекса предусмотрен подземный паркинг и наземная парковка.

Самая экономная квартира в ЖК SKYHOME стоит €74,800, и это жилье площадью 38,37 кв.м., которое расположено на 2 этаже 16-этажного дома.

Самые дорогие апартаменты стоят €144,000 — это квартира площадью 75,77 «квадратов», расположенная на 12 этаже с потрясающей панорамой на город.

Еще одно преимущество комплекса — апартаменты продаются как с полной, так и с частичной отделкой. Дом будет введен в эксплуатацию уже в следующем году, и, я уверен, цены на готовые квартиры в ЖК SKYHOME существенно вырастут.

Ссылка на объект https://www.capital.lt/lt/skyhome-pj1540.

— Еще один очень интересный ЖК Žvėryno Lapės («Лисий заповедник»). Это дом премиум-сегмента, который расположен в центральном районе города. На стадии строительства стоимость квартир здесь стартует от €141,696 (за апартаменты общей площадью 44 кв. м.). Это по-настоящему выгодное предложение, на мой взгляд, если учесть, что мы говорим о классе элитного жилья.

В доме всего 4 этажа, плюс мансардная надстройка. В каждой квартире есть собственный балкон, терраса или патио, где можно поставить кофейный столик или оборудовать полноценную зону для релакса. При этом квартиры продаются с частичной отделкой.

Дом органично впишется в уже существующую среду района, и это будет по-настоящему красивый жилой комплекс после введения его в эксплуатацию (срок окончания строительства — начало 2022 года). В строительстве применяются материалы премиум-класса, в отделке фасада учтены даже самые мелкие детали.

Особое внимание уделено безопасности. Территория комплекса будет огорожена, организовано круглосуточное видеонаблюдение. Зайти во двор можно будет только по специальному чипу.

Ссылка на объект https://www.capital.lt/lt/zveryno-lapes-pj1372.

— Тем, кто интересуется загородной жизнью, я бы советовал присмотреться к малоэтажной застройке в районе Байёрай на окраине Вильнюса.

Проект в местечке Ужудварёнис состоит из 20 домов современной скандинавской архитектуры. Это стильный и современный комплекс класса А++. Каждый дом построен по последнему слову техники — будущему собственнику не придется дополнительно беспокоиться об энергоэффективности или экономичности своего дома.

Площадь каждого строения — 128 «квадратов» плюс два парковочных места. В качестве «бонуса» — собственный земельный участок площадью 6 соток. Стоимость каждого коттеджа — €189,000.

Мне нравится этот проект тем, что здесь сочетается уединенность частного дома с преимуществами жизни в городе. Хоть проект находится на окраине Вильнюса, дорога до центра города на собственном автомобиле занимает всего 15 минут. При этом путь домой можно выстроить таким образом, что отдых начнется уже по дороге — настолько красивые достопримечательности Вас ждут по пути!