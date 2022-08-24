Мир меняется: расширяются границы, появляются новые возможности и перспективы там, где раньше никто и не думал искать. Многие компании именно сейчас решились на релокейт, и одним из самых популярных направлений стала Литва. Весной мы уже готовили большой цикл материалов по ситуации на рынке коммерческой недвижимости в этой стране — вы можете увидеть его здесь. Но прошло время, и сейчас realting.com решил узнать у эксперта: что нового на рынке офисных помещений и коммерческих площадей? К чему готовиться компаниям, которые еще только думают о релокейте?

«Компаниям нужно быть готовым к тщательным проверкам»

Руководитель офиса Capital Commercial Юлия Тисленко еще в мае этого года говорила, что у зарубежных компаний из стран Евросоюза и Америки при релокейте компаний в Литву нет практически никаких трудностей.

— Для того чтобы открыть в Литве ЗАО (Закрытое Акционерное Общество), нужен только минимальный уставной капитал на сумму €2,500. Далее нужно подать соответствующее заявление в регистрационный центр, обзавестись директором и найти коммерческое помещение (адрес, к которому эту компанию можно «привязать»). Таким образом компания будет открыта буквально за 4-5 дней, и дальше остается приступить к работе.

При этом у компаний из России и Беларуси ожидаемо существует ряд ограничений и запретов:

— Не секрет, что после 24 февраля компаниям из России и Беларуси зарегистрировать ЗАО и арендовать помещение в Вильнюсе стало намного сложнее. Однако по-настоящему безнадежных случаев крайне мало — буквально недавно мы успешно завершили кейс по релокейту компании с российским и белорусским капиталом. Несмотря на многочисленные проверки и очень скрупулезное изучение всех документов, подразделения на территории Литвы были открыты и начали свою работу.

При этом новым компаниям, которые только приходят на рынок Литвы, нужно быть готовым к тщательным проверкам на предмет того, кто является конечным получателем дивидендов. Если капитал напрямую связан только с Россией, то на данном этапе размещение такой компании в Литве практически невозможно.

«Запустились даже те проекты, которые из-за пандемии долго были на паузе»

Однако нужно не только зарегистрировать компанию, но и найти офисное помещение. По словам Юлии, постоянный поток зарубежных компаний изменил рынок, и теперь разместить бизнес дешево не получится:

— Что касается цен на аренду коммерческих помещений — то здесь рынок можно условно разделить на две категории объектов: те, кто повысил стоимость аренды, и те, кто оставил цены на прежнем уровне или повысил незначительно.

Офисные помещения, которые расположены в давно построенных бизнес-центрах или тех, которые вот-вот должны быть достроены, если это офисы класса «B», можно арендовать примерно по 10-12 евро/кв.м., а офисы класса «A» — по 14-16 евро/кв.м.

Те бизнес-центры, которые сейчас активно строятся, вынуждены повышать стоимость аренды, потому что цены на стройматериалы, рабочую силу и логистику очень сильно выросли. Например, проект Sky Office, который расположен на перекрестке объездной дороги и проспекта Пилайте, будет сдавать помещения по 15-15,5 евро/кв.м. Еще недавно эта цена не поднялась бы выше 12-13,5 евро за «квадрат», но после всех расчетов застройщика стало очевидно, что такая стоимость аренды будет просто нерентабельной.

Также в Вильнюсе есть несколько знаковых объектов, которые уже построены, но сейчас активно включились в программу GoGreen: повторно используют воду, преобразуют солнечную энергию в электричество и т.д. Стоимость аренды офисов в таких локациях в последнее выросла, потому что увеличился спрос на них. В итоге арендовать офисное помещение в таких объектах можно по 16-18 евро за «квадрат».

В то же время на рынке стало появляться больше предложений офисов сразу с ремонтом и мебелью — этакий универсальный вариант «под ключ». Для небольших компаний или стартапов это действительно отличный способ сэкономить время и деньги, а для бизнес-центров — способ привлечь новых клиентов. С другой стороны, крупным компаниям офисов в Вильнюсе уже не хватает — практически все помещения больших площадей уже арендованы теми компаниями, которые по разным причинам были вынуждены уехать из своих стран. Для примера — из Беларуси к нам переехали крупнейшие Wargaming и IItechart Group, и они арендовали офисы на 6,500, 2,600 и 1,500 «квадратов».

Те компании, которые работают на рынке давно, оптимизируются, выбирая для своих сотрудников гибридный способ работы, — теперь не нужно постоянно находиться в офисе. Это привело к тому, что компании, которые раньше снимали несколько тысяч «квадратов», перешли на более скромные помещения. Те, кто может переехать, конечно, выбирают новые площади, а те, кому контракт не дает таких возможностей, стали заниматься субарендой. Прямо сейчас мы участвуем сразу в нескольких подобных сделках, и это довольно трудоемкий процесс, ведь субарендатор должен устраивать не только основного арендатора, но и непосредственно владельца помещения.

В итоге высокий спрос помог запустится даже тем проектам, которые из-за пандемии долго были на паузе. Например, на пр. Конституции на месте бывших торговых площадей уже строится проект Hero и Flow. Это будут современные торгово-офисные помещения, отвечающие самым высоким требованиям арендаторов. Но и стоимость у них будет не ниже 19 евро за «квадрат». Еще один замороженный проект — BH Meraki — в ближайшее время вот-вот будет закончен.

Резюмируя, отмечу: рынок коммерческих помещений Литвы смог быстро подстроиться под изменчивый мир, и это стало настоящей точкой роста для бизнеса.