Партнерский материал

Развитие бизнеса — это всегда рост площадей и количества сотрудников, открытие новых пространств и взаимодействий, расширение границ. Иногда следующим шагом развития становится релокейт компании, и Литва является идеальной площадкой для размещения бизнеса из любой точки мира. Вместе с руководителями компаний Capital Commercial и Capital Smart мы расскажем вам всё о релокейте: от поиска офиса до подбора жилья для сотрудников, поможем обойти все подводные камни и выиграть время и деньги даже в это непростое время. Итоговое интервью с руководителем офиса Capital Commercial Юлией Тисленко в нашем материале.

«В релокейте полностью безвыходных ситуаций практически не бывает»

— Юлия, в предыдущем нашем разговоре мы уже подробно обсудили, из чего складывается релокейт в Литву для тех компаний, которые все же решились на переезд. Но мир меняется буквально каждый день, поэтому я снова спрошу: релоцировать бизнес в Литву все еще возможно? И есть ли какие-то ограничения по странам, из которых приезжают компании?

— Мир меняется на глазах, и изменения неизбежны. Многие компании сумели превратить все эти изменения в собственный рост, скачок развития, и релокейт бизнеса в Литву в этом случае — шаг на пути этого развития.

Зарубежным компаниям из стран Евросоюза, Америки все еще можно релоцировать свой бизнес в Литву без каких-либо ограничений. Для того, чтобы открыть в Литве ЗАО (Закрытое Акционерное Общество), нужен только минимальный уставной капитал на сумму €2,500. Далее нужно подать соответствующее заявление в регистрационный центр, обзавестись директором и найти коммерческое помещение (адрес, к которому эту компанию можно «привязать»). Таким образом компания будет открыта буквально за 4-5 дней, и дальше остается приступить к работе.

А вот для бизнеса из России и Беларуси есть ряд ограничений и запретов. Тем не менее, опыт показывает, что безвыходных ситуаций практически не существует. Буквально на днях мы успешно завершили две довольно крупные сделки по релокейту IT-компаний: одна из которых «родом» из Беларуси, вторая — из России. Обе эти компании арендовали в Вильнюсе коммерческие площади на 1500 — 2000 «квадратов» каждая сроком на 5 лет. Сложность этого кейса в том, что у одной из релоцируемых компаний есть оформленное «ЗАО» в Литве, однако эта компания является дочерней по отношению к главной компании, которая зарегистрирована в России. С учетом всех санкций, которые сейчас действуют по отношению к России во всем мире, релокация такой компании вызывала опасения. Однако слаженная работа большой команды Capital Commercial дала свои плоды: арендодатель согласился сдать огромное коммерческое помещение этой компании после тщательной проверки ее истории. К слову, сейчас крупнейшие собственники коммерческих площадей в Литве перед тем, как сдать эти площади в аренду, проводят детальную проверку каждой компании-арендатора. Изучают буквально всё, но особенно кропотливо юристы арендодателей ищут прямые связи итогового выгодополучателя с любым участием в спецоперации. Если такие связи выявляются, то у арендаторов буквально нет шансов найти коммерческое помещение в Литве.

Поиск площадей в аренду для второй компании — из Беларуси — также завершился успешно. На данный момент Беларусь не попала под такие жесткие санкции, и арендодатели все равно стараются найти всевозможные решения для размещения этих бизнесов в Литве. Процесс так же усложнялся масштабом поиска: нужны были офисные площади от 2000 «квадратов» в одном из востребованных бизнес-центров Вильнюса. И команда Capital Commercial смогла разместить и эту компанию, предоставим арендодателю доказательства, что конечным потребителем данного IT-продукта являются страны Европы и Америка. В этом случае компании просто необходимо размещать свои офисы в европейских странах, таких как Литва.

Коммерческие площади в Вильнюсе, которые можно арендовать прямо сейчас

Коммерческие помещения в новом Бизнес-центре в сердце Вильнюса

В новопостроенном комплексе бизнес-центров в самом сердце Вильнюса сдаются в аренду административные помещения общей площадью от 500 кв.м. Здания расположены в многофункциональном квартале в центре столицы, рядом со Старым городом. Здесь уже расположены отель Courtyard by Marriott и три офисных здания Business Stadium North и Business Stadium North East. Функциональный и современный комплекс бизнес-центра является первым офисным зданием, сертифицированным в соответствии с Литовской системой оценки устойчивости зданий. Несколько зданий получили оценку «отлично», что эквивалентно международной оценке «Отлично».

Комплекс состоит из трех бизнес-центров. Бизнес-центр «Запад» расположен в западной части квартала. На общей площади в16 500 «квадратов» площади могут с комфортом разместиться 1600 сотрудников. В здании есть 8-этажный стеклянный атриум и открытая терраса на крыше.

Восьмиэтажный бизнес-центр «Север» расположен в северной части квартала. Общая площадь коммерческих площадей — 16 000 «квадратов». Здание имеет класс А+ и соответствует стандартам для зеленых зданий. Восьмиэтажный бизнес-центр «Восток» находится в восточной части квартала. Здание соответствует классу А+, имеет более 15 тысяч коммерческих площадей.

Стоимость аренды: €16,5 + НДС/кв.м. в месяц;

Коммунальные платежи ~ €1,5 + НДС/кв.м. в месяц;

Эксплуатационные расходы ~ €2,5 + НДС/кв.м. в месяц.

Коммерческие площади в бизнес-центре «Технополис»

В одном из самых востребованных бизнес-центров — «Технополисе» сдаются в аренду административно-офисные помещения общей площадью от 50 до 8000 квадратных метров.

Основное преимущество «Технополиса» — эффективные, гибкие офисы и пространства, которые продуманы до мельчайших деталей для создания жизнеспособных и инновационных проектов. Сегодня в этом бизнес-центре развивается сеть компаний самых разных масштабов и направлений.

Стоимость аренды: ~ €14,5 кв.м. в месяц + НДС + коммунальные и эксплуатационные налоги.

«Релокейт — это всегда выход из зоны комфорта»

Поиск коммерческих помещений — это одна из важнейших составляющих релокейта. Но не менее сложный вопрос — поиск жилья для сотрудников. Управляющий партнер АН Capital Smart Арунас Пранявичус, который занимается именно вопросами расселения сотрудников, уверен: найти жилье для 20+ семей не менее сложно, чем найти офис на 2000 «квадратов».

— Ситуация на рынке аренды жилья все еще остается напряженной?

— Да, ситуацию на рынке аренды жилья в Вильнюсе все еще нельзя назвать стандартной. Мы ждем начала лета и надеемся, что освободятся арендуемые квартиры (потому что студенты уедут на лето), и появятся новые предложения. Однако и здесь есть такие случаи, когда освободившиеся квартиры от студентов именно на лето арендуют беженцы, которые приехали в Литву всего на пару месяцев.

При этом не стоит ожидать, что стоимость аренды упадет — для этого нет никаких предпосылок. Острая нехватка жилья и постоянно растущий спрос превращают поиск квартир в настоящий «квест», где брокер — как искатель сокровищ — преодолевает препятствия в поисках того самого «клада» и умеет договариваться с собственниками. Найти квартиру в аренду самому в таких условиях крайне трудно. Хорошие апартаменты буквально передаются «из рук в руки»: как только арендаторы собираются съезжать, собственник сообщает брокеру об этом, и тот начинает подбор следующих арендаторов. Объявление может даже не появится в широком доступе — для собственника сейчас в этом нет смысла.

С начала года цены выросли более, чем на 20%. Снять однокомнатную квартиру в нормальном состоянии в Вильнюсе все еще можно за €700 в месяц, и это будет большой удачей, потому что все чаще появляются объявления со стоимостью «однушек» €800+ в месяц. Опытному брокеру порой удается найти аналогичное предложение за €650 в месяц, но в таком случае у арендатора нет времени на раздумья — нужно сразу подписывать договор. При этом будьте готовы добавить к арендной плате стоимость коммунальных платежей: примерно €100—€130 летом и €300 — зимой. И, судя по всему, стоимость «коммуналки» в ближайшее время также вырастет.

В Каунасе и Клайпеде снять однокомнатную квартиру можно немного дешевле — примерно от €500–€600 в месяц.

— С учетом ситуации в целом: высокие цены на аренду жилья и коммерческих площадей, отсутствие достаточного предложения, высокая конкуренция — стоит ли релоцироваться сейчас? Может, пауза в полгода-год улучшит ситуацию?

— Буквально на днях мы общались с главным экономистом Банка Литвы Вайдотасом Шумскисом, и он считает, что рынок недвижимости сейчас начинает становиться «мыльным пузырем», который надувается постоянно растущим спросом. Дело в том, что люди стали активно покупать недвижимость (практически не глядя) лишь для того, чтобы затем сдавать ее в аренду. Многие покупатели берут даже вторые кредиты на покупку таких квартир в надежде, что такой высокий спрос и цены на аренду будут длительное время. Но, вполне возможно, что мы рано или поздно придем к тому, что спрос резко снизится, и рынку придется снизить цены. С другой стороны, никто не может сказать, когда это произойдет: может, через год, а может, через 5-7 лет, так как сценарий лопнувшего «мыльного пузыря» на рынке недвижимости характеризуется лишь как риск, а не как обязательное событие.

Резюмируя, могу сказать, что каждая компания принимает решение о релокации в другую страну по целому ряду причин. Здесь и риски потери клиентов, и расширение международных связей, и вероятность полной потери бизнеса — при таких вводных данных, на мой взгляд, речь не идет об «удобном» времени для релокации. В таком случае решение принимается «здесь и сейчас», и это всегда правильное решение. Опыт показывает, что для любой компании, независимо от ее размера, переезд в другую страну — это всегда выход из зоны комфорта, но для многих из них — это еще и точка роста, расширение горизонтов и возможность вырасти до международных масштабов!

Стильные квартиры в Вильнюсе, которые можно купить прямо сейчас

Пятикомнатная квартира в таунхаусе за €260,000

В современном жилом комплексе Вильнюса выставлена на продажу уютная квартира с собственной террасой. Просторный, стильный и функционально спроектированный таунхаус идеально подходит для молодой семьи, которая ценит дружных соседей и общественную жизнь. За €260 тысяч покупатель получает отдельную двухэтажную квартиру общей площадью 134,4 квадратных метра и небольшой собственный участок общей площадью 1,92 сотки. Апартаменты меблированы и укомплектованы всей необходимой техникой.

Всего в квартире пять комнат, но есть дополнительная возможность разделения мансардного помещения на 2 комнаты (гостиная на первом этаже, 3 спальни на втором этаже, большое пространство на мансарде). Водоснабжение и канализация подключены к городским сетям, газ — природный, интернет — оптоволоконный.

Прямо к дому ведет асфальтированная дорога. До остановки общественного транспорта около 400 метров, до ближайшего торгового центра — 2,9 километра, до красивейших тропинок в Букишкисском лесу — около километра. До центра города на собственном автомобиле можно добраться за 15 минут.

Двухкомнатная квартира в современном комплексе за €260,000

В районе Новый город в малоэтажном жилом комплексе «Белый лист» выставлена на продажу стильная двухкомнатная квартира. Апартаменты полностью меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. Качественный дизайнерский ремонт сделан максимально универсальным и подойдет даже самому взыскательному покупателю. На полу лежит специальный полированный бетон, двери — без рамок до потолка, вся корпусная мебель изготовлена из натурального массива дерева. На кухне установлена столешница из литого камня, бытовая техника — Miele, Bosch.

Общая площадь апартаментов — 50,48 кв.м. Квартира расположена на первом этаже трехэтажного дома, а это значит, что у нее есть собственная терраса общей площадью 10 кв.м. Плюс ко всему — идеальное расположение квартиры: до Ратушной площади всего около километра, до ТЦ «ИКИ» — 0,13 км, ТЦ «Maxima XXX» — 0,46 км. Рядом есть детский сад, Вильнюсская гимназия имени Адама Мицкевича, Вильнюсская основная школа Симонаса Даукантаса.

Трехэтажная квартира в таунхаусе за €252,000

В современном жилом комплексе в Вильнюсе на ул. Pilkalnio выставлена на продажу трехэтажная квартира общей площадью 80 квадратных метров. Это четырехкомнатные апартаменты в кирпичном доме 2019 года постройки.

Развитая инфраструктура позволит быстро добраться до центра города, рядом автобусная остановка, супермаркеты, учебные заведения и все необходимое для качественной современной жизни. Недалеко озеро Гелуже, где можно прогуляться и отдохнуть, много зеленых зон и пешеходных/велосипедных дорожек.