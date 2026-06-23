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Апарт-отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж

Кобулети, Грузия
от
$140,000
НДС
BTC
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по курсу на 16.04.2025
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ID: 39683
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Кобулети
  • Адрес
    проспект Давида Агмашенебели, 307

О комплексе

Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс

Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии.

Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный международный курорт, объединяющий брендированный сервис, гостиничную инфраструктуру мирового уровня, премиальные резиденции и профессиональное управление недвижимостью.

Проект создан для инвесторов, которые выбирают ликвидные активы с высоким потенциалом роста стоимости, а также для тех, кто ценит исключительный уровень комфорта, приватности и качественного отдыха.

Почему именно Grand Millennium Kobuleti

Первая береговая линия

Проект расположен непосредственно на побережье Черного моря. Из большинства резиденций открываются панорамные виды на море и горы, а собственная курортная инфраструктура позволяет наслаждаться отдыхом круглый год.

Один из самых перспективных курортов Грузии

Кобулети сегодня становится естественным продолжением развития Батуми.

Это современный курорт нового поколения, который сочетает:

  • широкие песчано-галечные пляжи;

  • субтропический климат;

  • спокойную атмосферу;

  • экологически чистое побережье;

  • активно развивающуюся туристическую инфраструктуру.

Всего 30–40 минут до центра Батуми и международного аэропорта позволяют сочетать преимущества большого города с комфортом курортной жизни.

По мере развития региона стоимость недвижимости здесь демонстрирует устойчивый потенциал роста, что делает вход в проект особенно привлекательным на этапе строительства.

Международный масштаб проекта

Grand Millennium Kobuleti — это полноценный курортный кластер мирового уровня.

Проект включает:

  • 32-этажный современный комплекс;

  • 240 гостиничных номеров;

  • более 1500 брендированных резиденций;

  • профессиональное управление недвижимостью;

  • гостиничный сервис международного уровня;

  • развитую курортную инфраструктуру.

Все резиденции передаются полностью готовыми к проживанию ("под ключ"), что позволяет сразу начать получать доход после ввода комплекса в эксплуатацию.

Срок завершения строительства — июль 2030 года.

Инвестиция, которая работает на вас

Grand Millennium Kobuleti создается как инвестиционный актив с высоким потенциалом капитализации.

Владельцы получают преимущества:

  • престижной недвижимости на первой линии моря;

  • профессионального управления объектом;

  • возможности получения пассивного дохода;

  • высокого спроса со стороны туристов;

  • роста стоимости объекта по мере развития региона.

Брендированный формат проекта значительно повышает его ликвидность и привлекательность для международных покупателей.

Инфраструктура уровня мирового курорта

Главное преимущество Grand Millennium Kobuleti — полноценная экосистема для отдыха, развлечений, спорта и бизнеса.

Казино мирового уровня

Одним из центральных объектов комплекса станет масштабное казино площадью 10 000 м², включающее:

  • 6 000 м² игровых пространств;

  • 4 000 м² шоу-зон и развлекательных площадок.

Wellness & SPA — 3 500 м² восстановления и релаксации

Для резидентов и гостей будут доступны:

  • русская баня;

  • финская сауна;

  • парная;

  • хаммам;

  • традиционный турецкий пенный пилинг (кесе);

  • кедровые бочки;

  • ледяная купель с травами;

  • джакузи;

  • два бассейна;

  • соляная комната;

  • подогреваемые лежаки.

Fitness & Recovery

Комплекс предусматривает современное пространство для спорта и восстановления:

  • профессиональный фитнес-зал;

  • студии йоги;

  • пилатес;

  • вертикальный и горизонтальный солярий.

Более 6 500 м² дополнительной инфраструктуры

Резиденты смогут пользоваться всем необходимым, не покидая территорию комплекса:

  • 6 ресторанов с европейской, азиатской и кавказской кухней;

  • 4 современных кинозала;

  • боулинг;

  • бильярд;

  • открытые бассейны;

  • инфинити-бассейн;

  • симулятор катания на лыжах и сноуборде;

  • сигарная комната;

  • винный погреб;

  • коворкинг;

  • уютные каминные зоны;

  • детский клуб;

  • бутики премиальных брендов;

  • медицинский кабинет;

  • салон красоты;

  • две вертолетные площадки.

Такой набор инфраструктуры делает комплекс полноценным круглогодичным курортом международного уровня.

Комфортные условия покупки

Инвестировать в Grand Millennium Kobuleti можно уже сегодня на максимально выгодных условиях:

  • первоначальный взнос — 20%;

  • беспроцентная рассрочка до окончания строительства;

  • срок строительства — до июля 2030 года;

  • все резиденции передаются с полной отделкой и готовностью к эксплуатации.

Grand Millennium Kobuleti — инвестиция в будущее

Недвижимость на первой береговой линии всегда остается одним из самых востребованных активов. Однако проекты, сочетающие международный гостиничный бренд, развитую инфраструктуру, профессиональное управление и масштаб курорта, появляются крайне редко.

Grand Millennium Kobuleti — это возможность стать владельцем недвижимости нового поколения, которая объединяет комфорт премиального отдыха, стабильный потенциал доходности и долгосрочный рост капитала.

Grand Millennium Kobuleti — место, где инвестиции встречаются с образом жизни мирового уровня.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кобулети, Грузия
Здравоохранение
Еда и напитки

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Аналитика (1)
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Апарт-отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Кобулети, Грузия
от
$140,000
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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