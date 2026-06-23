Апарт-отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж

Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс

Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии.

Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный международный курорт, объединяющий брендированный сервис, гостиничную инфраструктуру мирового уровня, премиальные резиденции и профессиональное управление недвижимостью.

Проект создан для инвесторов, которые выбирают ликвидные активы с высоким потенциалом роста стоимости, а также для тех, кто ценит исключительный уровень комфорта, приватности и качественного отдыха.

Почему именно Grand Millennium Kobuleti

Первая береговая линия

Проект расположен непосредственно на побережье Черного моря. Из большинства резиденций открываются панорамные виды на море и горы, а собственная курортная инфраструктура позволяет наслаждаться отдыхом круглый год.

Один из самых перспективных курортов Грузии

Кобулети сегодня становится естественным продолжением развития Батуми.

Это современный курорт нового поколения, который сочетает:

широкие песчано-галечные пляжи;

субтропический климат;

спокойную атмосферу;

экологически чистое побережье;

активно развивающуюся туристическую инфраструктуру.

Всего 30–40 минут до центра Батуми и международного аэропорта позволяют сочетать преимущества большого города с комфортом курортной жизни.

По мере развития региона стоимость недвижимости здесь демонстрирует устойчивый потенциал роста, что делает вход в проект особенно привлекательным на этапе строительства.

Международный масштаб проекта

Grand Millennium Kobuleti — это полноценный курортный кластер мирового уровня.

Проект включает:

32-этажный современный комплекс;

240 гостиничных номеров;

более 1500 брендированных резиденций ;

профессиональное управление недвижимостью;

гостиничный сервис международного уровня;

развитую курортную инфраструктуру.

Все резиденции передаются полностью готовыми к проживанию ("под ключ"), что позволяет сразу начать получать доход после ввода комплекса в эксплуатацию.

Срок завершения строительства — июль 2030 года.

Инвестиция, которая работает на вас

Grand Millennium Kobuleti создается как инвестиционный актив с высоким потенциалом капитализации.

Владельцы получают преимущества:

престижной недвижимости на первой линии моря;

профессионального управления объектом;

возможности получения пассивного дохода;

высокого спроса со стороны туристов;

роста стоимости объекта по мере развития региона.

Брендированный формат проекта значительно повышает его ликвидность и привлекательность для международных покупателей.

Инфраструктура уровня мирового курорта

Главное преимущество Grand Millennium Kobuleti — полноценная экосистема для отдыха, развлечений, спорта и бизнеса.

Казино мирового уровня

Одним из центральных объектов комплекса станет масштабное казино площадью 10 000 м², включающее:

6 000 м² игровых пространств;

4 000 м² шоу-зон и развлекательных площадок.

Wellness & SPA — 3 500 м² восстановления и релаксации

Для резидентов и гостей будут доступны:

русская баня;

финская сауна;

парная;

хаммам;

традиционный турецкий пенный пилинг (кесе);

кедровые бочки;

ледяная купель с травами;

джакузи;

два бассейна;

соляная комната;

подогреваемые лежаки.

Fitness & Recovery

Комплекс предусматривает современное пространство для спорта и восстановления:

профессиональный фитнес-зал;

студии йоги;

пилатес;

вертикальный и горизонтальный солярий.

Более 6 500 м² дополнительной инфраструктуры

Резиденты смогут пользоваться всем необходимым, не покидая территорию комплекса:

6 ресторанов с европейской, азиатской и кавказской кухней;

4 современных кинозала;

боулинг;

бильярд;

открытые бассейны;

инфинити-бассейн;

симулятор катания на лыжах и сноуборде;

сигарная комната;

винный погреб;

коворкинг;

уютные каминные зоны;

детский клуб;

бутики премиальных брендов;

медицинский кабинет;

салон красоты;

две вертолетные площадки.

Такой набор инфраструктуры делает комплекс полноценным круглогодичным курортом международного уровня.

Комфортные условия покупки

Инвестировать в Grand Millennium Kobuleti можно уже сегодня на максимально выгодных условиях:

первоначальный взнос — 20% ;

беспроцентная рассрочка до окончания строительства;

срок строительства — до июля 2030 года ;

все резиденции передаются с полной отделкой и готовностью к эксплуатации.

Grand Millennium Kobuleti — инвестиция в будущее

Недвижимость на первой береговой линии всегда остается одним из самых востребованных активов. Однако проекты, сочетающие международный гостиничный бренд, развитую инфраструктуру, профессиональное управление и масштаб курорта, появляются крайне редко.

Grand Millennium Kobuleti — это возможность стать владельцем недвижимости нового поколения, которая объединяет комфорт премиального отдыха, стабильный потенциал доходности и долгосрочный рост капитала.

Grand Millennium Kobuleti — место, где инвестиции встречаются с образом жизни мирового уровня.