Апарт-отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж

Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс
Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии.
Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный международный курорт, объединяющий брендированный сервис, гостиничную инфраструктуру мирового уровня, премиальные резиденции и профессиональное управление недвижимостью.
Проект создан для инвесторов, которые выбирают ликвидные активы с высоким потенциалом роста стоимости, а также для тех, кто ценит исключительный уровень комфорта, приватности и качественного отдыха.
Почему именно Grand Millennium Kobuleti
Первая береговая линия
Проект расположен непосредственно на побережье Черного моря. Из большинства резиденций открываются панорамные виды на море и горы, а собственная курортная инфраструктура позволяет наслаждаться отдыхом круглый год.
Один из самых перспективных курортов Грузии
Кобулети сегодня становится естественным продолжением развития Батуми.
Это современный курорт нового поколения, который сочетает:
широкие песчано-галечные пляжи;
субтропический климат;
спокойную атмосферу;
экологически чистое побережье;
активно развивающуюся туристическую инфраструктуру.
Всего 30–40 минут до центра Батуми и международного аэропорта позволяют сочетать преимущества большого города с комфортом курортной жизни.
По мере развития региона стоимость недвижимости здесь демонстрирует устойчивый потенциал роста, что делает вход в проект особенно привлекательным на этапе строительства.
Международный масштаб проекта
Grand Millennium Kobuleti — это полноценный курортный кластер мирового уровня.
Проект включает:
32-этажный современный комплекс;
240 гостиничных номеров;
более 1500 брендированных резиденций;
профессиональное управление недвижимостью;
гостиничный сервис международного уровня;
развитую курортную инфраструктуру.
Все резиденции передаются полностью готовыми к проживанию ("под ключ"), что позволяет сразу начать получать доход после ввода комплекса в эксплуатацию.
Срок завершения строительства — июль 2030 года.
Инвестиция, которая работает на вас
Grand Millennium Kobuleti создается как инвестиционный актив с высоким потенциалом капитализации.
Владельцы получают преимущества:
престижной недвижимости на первой линии моря;
профессионального управления объектом;
возможности получения пассивного дохода;
высокого спроса со стороны туристов;
роста стоимости объекта по мере развития региона.
Брендированный формат проекта значительно повышает его ликвидность и привлекательность для международных покупателей.
Инфраструктура уровня мирового курорта
Главное преимущество Grand Millennium Kobuleti — полноценная экосистема для отдыха, развлечений, спорта и бизнеса.
Казино мирового уровня
Одним из центральных объектов комплекса станет масштабное казино площадью 10 000 м², включающее:
6 000 м² игровых пространств;
4 000 м² шоу-зон и развлекательных площадок.
Wellness & SPA — 3 500 м² восстановления и релаксации
Для резидентов и гостей будут доступны:
русская баня;
финская сауна;
парная;
хаммам;
традиционный турецкий пенный пилинг (кесе);
кедровые бочки;
ледяная купель с травами;
джакузи;
два бассейна;
соляная комната;
подогреваемые лежаки.
Fitness & Recovery
Комплекс предусматривает современное пространство для спорта и восстановления:
профессиональный фитнес-зал;
студии йоги;
пилатес;
вертикальный и горизонтальный солярий.
Более 6 500 м² дополнительной инфраструктуры
Резиденты смогут пользоваться всем необходимым, не покидая территорию комплекса:
6 ресторанов с европейской, азиатской и кавказской кухней;
4 современных кинозала;
боулинг;
бильярд;
открытые бассейны;
инфинити-бассейн;
симулятор катания на лыжах и сноуборде;
сигарная комната;
винный погреб;
коворкинг;
уютные каминные зоны;
детский клуб;
бутики премиальных брендов;
медицинский кабинет;
салон красоты;
две вертолетные площадки.
Такой набор инфраструктуры делает комплекс полноценным круглогодичным курортом международного уровня.
Комфортные условия покупки
Инвестировать в Grand Millennium Kobuleti можно уже сегодня на максимально выгодных условиях:
первоначальный взнос — 20%;
беспроцентная рассрочка до окончания строительства;
срок строительства — до июля 2030 года;
все резиденции передаются с полной отделкой и готовностью к эксплуатации.
Grand Millennium Kobuleti — инвестиция в будущее
Недвижимость на первой береговой линии всегда остается одним из самых востребованных активов. Однако проекты, сочетающие международный гостиничный бренд, развитую инфраструктуру, профессиональное управление и масштаб курорта, появляются крайне редко.
Grand Millennium Kobuleti — это возможность стать владельцем недвижимости нового поколения, которая объединяет комфорт премиального отдыха, стабильный потенциал доходности и долгосрочный рост капитала.
Grand Millennium Kobuleti — место, где инвестиции встречаются с образом жизни мирового уровня.