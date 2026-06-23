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  4. Апарт-отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ

Апарт-отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ

Батуми, Грузия
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$100,000
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ID: 39689
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

О комплексе

Батуми, Грузия | Приморская набережная | Kengo Kuma & Associates | Silk Development | Сдача первой башни — 2029 год

В Батуми формируется новый архитектурный и курортный ориентир — Silk Towers, многофункциональный комплекс на пересечении знаменитой приморской набережной и исторического Старого Батуми.

Проект создан международно признанным архитектурным бюро Kengo Kuma & Associates и реализуется компанией Silk Development. Концепция объединяет жилые резиденции, гостиничную инфраструктуру, торговлю, развлечения, wellness и яхтенный образ жизни, создавая полноценный формат «города в городе».

Silk Towers расположен на одной из последних доступных приморских территорий Батуми — в локации, где городской ритм встречается с морем, исторической архитектурой и новой туристической инфраструктурой.

АРХИТЕКТУРА, КОТОРАЯ ФОРМИРУЕТ НОВЫЙ ОБРАЗ БАТУМИ

Комплекс состоит из трёх высотных башен. В настоящее время открыты продажи в первой башне — 42-этажном здании с панорамными видами на Чёрное море и город.

Архитектурная концепция разработана Kengo Kuma & Associates — одним из наиболее известных японских архитектурных бюро, работы которого отличаются органичным сочетанием современной архитектуры, природного окружения и характерной визуальной лёгкости.

Silk Towers задуман не просто как жилой комплекс, а как самостоятельная городская экосистема, где жильё, гостиничный сервис, развлечения, спорт, рестораны и коммерческая инфраструктура находятся в едином пространстве.

ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ, ОТДЫХА И БИЗНЕСА

На территории Silk Towers предусмотрена масштабная инфраструктура премиального уровня.

В отдельном 9-этажном здании разместятся ключевые общественные и коммерческие функции комплекса:

  • крупнейшее в регионе казино;

  • отель;

  • торговая галерея;

  • SPA и wellness-инфраструктура;

  • рестораны и кафе;

  • сервисные пространства и другие объекты премиального класса.

Для жителей и гостей комплекса предусмотрены:

Бассейны — открытые и крытые зоны для отдыха в любое время года.

SPA и wellness-центр — пространство для восстановления, спорта и заботы о здоровье.

Рестораны и кафе — разнообразная гастрономическая инфраструктура непосредственно внутри комплекса.

Спортивная инфраструктура — падел-корты и поле для мини-футбола.

Яхт-клуб Marina Yacht Club — важная часть новой морской инфраструктуры Батуми, создающая дополнительную ценность локации для владельцев недвижимости и гостей города.

Прогулочная инфраструктура — велосипедные дорожки и комфортные пешеходные галереи.

Детская игровая площадка — пространство для семейного отдыха.

Паркинг — трёхуровневый паркинг, рассчитанный на масштаб комплекса.

20 000 М² НОВОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Одним из элементов первого этапа развития территории стал новый муниципальный парк площадью около 20 000 м².

В сочетании с приморской набережной, яхт-клубом и будущей инфраструктурой Silk Towers это формирует вокруг проекта новую городскую среду, ориентированную на прогулки, отдых и курортный образ жизни.

АПАРТАМЕНТЫ

В первой башне представлены:

  • студии;

  • 2-комнатные апартаменты;

  • 3-комнатные апартаменты.

Апартаменты передаются под ключ — с готовой отделкой и оборудованием, за исключением мягкой мебели.

Таким образом, объект ориентирован как на собственников, планирующих использовать недвижимость для личного проживания и отдыха, так и на инвесторов, рассматривающих Батуми как международное туристическое направление.

СЕРВИС ГОСТИНИЧНОГО УРОВНЯ

Управлением комплексом будет заниматься собственная управляющая компания Silk Hospitality.

Это позволяет интегрировать жилую недвижимость в единую профессиональную сервисную систему комплекса и поддерживать высокий стандарт обслуживания.

В первой башне предусмотрено 19 лифтов, обеспечивающих комфортную эксплуатацию 42-этажного здания.

ПОЧЕМУ SILK TOWERS

Silk Towers объединяет сразу несколько факторов, которые традиционно определяют стоимость недвижимости премиального уровня:

Первая береговая линия.
Недвижимость расположена непосредственно у моря и приморской набережной.

Центральная локация.
Комплекс находится на пересечении набережной и Старого Батуми, сочетая доступ к историческому центру с современной курортной инфраструктурой.

Архитектура международного уровня.
Автор проекта — Kengo Kuma & Associates.

Масштабная инфраструктура.
От казино и отеля до SPA, ресторанов, бассейнов, спорта, торговли и яхт-клуба.

Собственная управляющая компания.
Silk Hospitality обеспечивает профессиональную эксплуатацию комплекса.

Формат «город в городе».
Жители получают доступ к широкому спектру сервисов, не покидая территорию проекта.

Ограниченный ресурс приморской земли.
Проект реализуется на одной из последних доступных территорий первой береговой линии Батуми, что особенно важно с точки зрения долгосрочной ценности недвижимости.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ЦЕНТРЕ НОВОГО БАТУМИ

Silk Towers — это проект для тех, кто рассматривает недвижимость не только как квадратные метры, но и как часть международного образа жизни и долгосрочного инвестиционного актива.

Море, архитектура Kengo Kuma, гостиничный сервис, яхтенный кластер, рестораны, торговая галерея, wellness и развлечения формируют вокруг резиденций полноценную курортную экосистему.

Первая башня Silk Towers уже открыта для продаж. Завершение строительства первой башни запланировано на 2029 год.

Silk Towers — место, где Батуми приобретает новый масштаб.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    42

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.9 – 58.0
Цена за м², USD 3,654 – 4,334
Цена квартиры, USD 101,983 – 251,343
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 72.3
Цена за м², USD 2,821
Цена квартиры, USD 203,971

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение

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Апарт-отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Батуми, Грузия
от
$100,000
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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