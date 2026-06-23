Апарт-отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ

Батуми, Грузия | Приморская набережная | Kengo Kuma & Associates | Silk Development | Сдача первой башни — 2029 год
В Батуми формируется новый архитектурный и курортный ориентир — Silk Towers, многофункциональный комплекс на пересечении знаменитой приморской набережной и исторического Старого Батуми.
Проект создан международно признанным архитектурным бюро Kengo Kuma & Associates и реализуется компанией Silk Development. Концепция объединяет жилые резиденции, гостиничную инфраструктуру, торговлю, развлечения, wellness и яхтенный образ жизни, создавая полноценный формат «города в городе».
Silk Towers расположен на одной из последних доступных приморских территорий Батуми — в локации, где городской ритм встречается с морем, исторической архитектурой и новой туристической инфраструктурой.
АРХИТЕКТУРА, КОТОРАЯ ФОРМИРУЕТ НОВЫЙ ОБРАЗ БАТУМИ
Комплекс состоит из трёх высотных башен. В настоящее время открыты продажи в первой башне — 42-этажном здании с панорамными видами на Чёрное море и город.
Архитектурная концепция разработана Kengo Kuma & Associates — одним из наиболее известных японских архитектурных бюро, работы которого отличаются органичным сочетанием современной архитектуры, природного окружения и характерной визуальной лёгкости.
Silk Towers задуман не просто как жилой комплекс, а как самостоятельная городская экосистема, где жильё, гостиничный сервис, развлечения, спорт, рестораны и коммерческая инфраструктура находятся в едином пространстве.
ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ, ОТДЫХА И БИЗНЕСА
На территории Silk Towers предусмотрена масштабная инфраструктура премиального уровня.
В отдельном 9-этажном здании разместятся ключевые общественные и коммерческие функции комплекса:
крупнейшее в регионе казино;
отель;
торговая галерея;
SPA и wellness-инфраструктура;
рестораны и кафе;
сервисные пространства и другие объекты премиального класса.
Для жителей и гостей комплекса предусмотрены:
Бассейны — открытые и крытые зоны для отдыха в любое время года.
SPA и wellness-центр — пространство для восстановления, спорта и заботы о здоровье.
Рестораны и кафе — разнообразная гастрономическая инфраструктура непосредственно внутри комплекса.
Спортивная инфраструктура — падел-корты и поле для мини-футбола.
Яхт-клуб Marina Yacht Club — важная часть новой морской инфраструктуры Батуми, создающая дополнительную ценность локации для владельцев недвижимости и гостей города.
Прогулочная инфраструктура — велосипедные дорожки и комфортные пешеходные галереи.
Детская игровая площадка — пространство для семейного отдыха.
Паркинг — трёхуровневый паркинг, рассчитанный на масштаб комплекса.
20 000 М² НОВОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Одним из элементов первого этапа развития территории стал новый муниципальный парк площадью около 20 000 м².
В сочетании с приморской набережной, яхт-клубом и будущей инфраструктурой Silk Towers это формирует вокруг проекта новую городскую среду, ориентированную на прогулки, отдых и курортный образ жизни.
АПАРТАМЕНТЫ
В первой башне представлены:
студии;
2-комнатные апартаменты;
3-комнатные апартаменты.
Апартаменты передаются под ключ — с готовой отделкой и оборудованием, за исключением мягкой мебели.
Таким образом, объект ориентирован как на собственников, планирующих использовать недвижимость для личного проживания и отдыха, так и на инвесторов, рассматривающих Батуми как международное туристическое направление.
СЕРВИС ГОСТИНИЧНОГО УРОВНЯ
Управлением комплексом будет заниматься собственная управляющая компания Silk Hospitality.
Это позволяет интегрировать жилую недвижимость в единую профессиональную сервисную систему комплекса и поддерживать высокий стандарт обслуживания.
В первой башне предусмотрено 19 лифтов, обеспечивающих комфортную эксплуатацию 42-этажного здания.
ПОЧЕМУ SILK TOWERS
Silk Towers объединяет сразу несколько факторов, которые традиционно определяют стоимость недвижимости премиального уровня:
Первая береговая линия.
Недвижимость расположена непосредственно у моря и приморской набережной.
Центральная локация.
Комплекс находится на пересечении набережной и Старого Батуми, сочетая доступ к историческому центру с современной курортной инфраструктурой.
Архитектура международного уровня.
Автор проекта — Kengo Kuma & Associates.
Масштабная инфраструктура.
От казино и отеля до SPA, ресторанов, бассейнов, спорта, торговли и яхт-клуба.
Собственная управляющая компания.
Silk Hospitality обеспечивает профессиональную эксплуатацию комплекса.
Формат «город в городе».
Жители получают доступ к широкому спектру сервисов, не покидая территорию проекта.
Ограниченный ресурс приморской земли.
Проект реализуется на одной из последних доступных территорий первой береговой линии Батуми, что особенно важно с точки зрения долгосрочной ценности недвижимости.
НЕДВИЖИМОСТЬ В ЦЕНТРЕ НОВОГО БАТУМИ
Silk Towers — это проект для тех, кто рассматривает недвижимость не только как квадратные метры, но и как часть международного образа жизни и долгосрочного инвестиционного актива.
Море, архитектура Kengo Kuma, гостиничный сервис, яхтенный кластер, рестораны, торговая галерея, wellness и развлечения формируют вокруг резиденций полноценную курортную экосистему.
Первая башня Silk Towers уже открыта для продаж. Завершение строительства первой башни запланировано на 2029 год.
Silk Towers — место, где Батуми приобретает новый масштаб.