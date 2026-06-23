Апарт-отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi

First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi

First Tower — флагманская резиденция проекта Ambassadori Island Batumi — первого искусственного острова на Черном море. Это уникальный проект мирового уровня, создающий новый центр жизни, отдыха и инвестиций в Батуми.

Башня высотой 216 метров станет архитектурной доминантой острова и будет введена в эксплуатацию в феврале 2029 года. Все апартаменты обладают гарантированным видом на море, а резиденты получают сервис уровня 5-звездочного отеля Ambassadori Group, которая более 20 лет управляет премиальными гостиницами.

Почему First Tower

первая линия Черного моря;

гарантированный панорамный вид на море;

премиальная архитектура и современные инженерные решения;

профессиональная управляющая компания с возможностью получения пассивного дохода от аренды;

высокая инвестиционная привлекательность на раннем этапе развития масштабного проекта.

Инфраструктура только для резидентов

Владельцам апартаментов доступны приватные пространства и сервисы:

панорамный бассейн на крыше;

ресторан и бар с видом на море;

современный фитнес-центр;

площадка для йоги;

консьерж-сервис 24/7;

просторное дизайнерское лобби площадью 600 м²;

приватные падел-корты, спортивные и детские зоны.

Ambassadori Island Batumi — город нового поколения

Остров площадью 84 гектара создается по концепции «город в городе», где почти половина территории отведена под парки, набережные и общественные пространства.

На территории проекта появятся:

крупнейшая в регионе яхтенная марина;

центральный парк площадью 9 гектаров;

единственный в Грузии пляж с белым песком;

торговый центр площадью 120 000 м²;

Event Hall мирового уровня;

международная школа и детский сад;

рестораны, кафе, бизнес-центр класса «А», SPA и wellness-комплекс.

Над проектом работают признанные мировые лидеры отрасли — Arup Group, ShoP Architects и Yüksel Proje, что подтверждает высокий уровень архитектуры, инженерии и градостроительного планирования.

First Tower — это возможность приобрести недвижимость в самом начале развития нового премиального района Батуми, совместив комфорт жизни на первой береговой линии, сервис пятизвездочного отеля и высокий потенциал роста стоимости актива.