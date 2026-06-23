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Апарт-отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi

Батуми, Грузия
от
$110,000
НДС
BTC
1.3084281
ETH
68.5803109
USDT
108 755.2956414
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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ID: 38102
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми
  • Адрес
    улица Одиссея Димитриади, 10 Belux

О комплексе

First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi

First Tower — флагманская резиденция проекта Ambassadori Island Batumi — первого искусственного острова на Черном море. Это уникальный проект мирового уровня, создающий новый центр жизни, отдыха и инвестиций в Батуми.

Башня высотой 216 метров станет архитектурной доминантой острова и будет введена в эксплуатацию в феврале 2029 года. Все апартаменты обладают гарантированным видом на море, а резиденты получают сервис уровня 5-звездочного отеля Ambassadori Group, которая более 20 лет управляет премиальными гостиницами.

Почему First Tower

  • первая линия Черного моря;

  • гарантированный панорамный вид на море;

  • премиальная архитектура и современные инженерные решения;

  • профессиональная управляющая компания с возможностью получения пассивного дохода от аренды;

  • высокая инвестиционная привлекательность на раннем этапе развития масштабного проекта.

Инфраструктура только для резидентов

Владельцам апартаментов доступны приватные пространства и сервисы:

  • панорамный бассейн на крыше;

  • ресторан и бар с видом на море;

  • современный фитнес-центр;

  • площадка для йоги;

  • консьерж-сервис 24/7;

  • просторное дизайнерское лобби площадью 600 м²;

  • приватные падел-корты, спортивные и детские зоны.

Ambassadori Island Batumi — город нового поколения

Остров площадью 84 гектара создается по концепции «город в городе», где почти половина территории отведена под парки, набережные и общественные пространства.

На территории проекта появятся:

  • крупнейшая в регионе яхтенная марина;

  • центральный парк площадью 9 гектаров;

  • единственный в Грузии пляж с белым песком;

  • торговый центр площадью 120 000 м²;

  • Event Hall мирового уровня;

  • международная школа и детский сад;

  • рестораны, кафе, бизнес-центр класса «А», SPA и wellness-комплекс.

Над проектом работают признанные мировые лидеры отрасли — Arup GroupShoP Architects и Yüksel Proje, что подтверждает высокий уровень архитектуры, инженерии и градостроительного планирования.

First Tower — это возможность приобрести недвижимость в самом начале развития нового премиального района Батуми, совместив комфорт жизни на первой береговой линии, сервис пятизвездочного отеля и высокий потенциал роста стоимости актива.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    58
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.1 – 72.6
Цена за м², USD 2,994 – 4,528
Цена квартиры, USD 127,198 – 286,710

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Видеообзор апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi

5 августа 2026 г.
5 августа 2026 г.

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Аналитика (1)
Вы просматриваете
Апарт-отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
от
$110,000
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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