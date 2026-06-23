Апарт-отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi

First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
First Tower — флагманская резиденция проекта Ambassadori Island Batumi — первого искусственного острова на Черном море. Это уникальный проект мирового уровня, создающий новый центр жизни, отдыха и инвестиций в Батуми.
Башня высотой 216 метров станет архитектурной доминантой острова и будет введена в эксплуатацию в феврале 2029 года. Все апартаменты обладают гарантированным видом на море, а резиденты получают сервис уровня 5-звездочного отеля Ambassadori Group, которая более 20 лет управляет премиальными гостиницами.
Почему First Tower
первая линия Черного моря;
гарантированный панорамный вид на море;
премиальная архитектура и современные инженерные решения;
профессиональная управляющая компания с возможностью получения пассивного дохода от аренды;
высокая инвестиционная привлекательность на раннем этапе развития масштабного проекта.
Инфраструктура только для резидентов
Владельцам апартаментов доступны приватные пространства и сервисы:
панорамный бассейн на крыше;
ресторан и бар с видом на море;
современный фитнес-центр;
площадка для йоги;
консьерж-сервис 24/7;
просторное дизайнерское лобби площадью 600 м²;
приватные падел-корты, спортивные и детские зоны.
Ambassadori Island Batumi — город нового поколения
Остров площадью 84 гектара создается по концепции «город в городе», где почти половина территории отведена под парки, набережные и общественные пространства.
На территории проекта появятся:
крупнейшая в регионе яхтенная марина;
центральный парк площадью 9 гектаров;
единственный в Грузии пляж с белым песком;
торговый центр площадью 120 000 м²;
Event Hall мирового уровня;
международная школа и детский сад;
рестораны, кафе, бизнес-центр класса «А», SPA и wellness-комплекс.
Над проектом работают признанные мировые лидеры отрасли — Arup Group, ShoP Architects и Yüksel Proje, что подтверждает высокий уровень архитектуры, инженерии и градостроительного планирования.
First Tower — это возможность приобрести недвижимость в самом начале развития нового премиального района Батуми, совместив комфорт жизни на первой береговой линии, сервис пятизвездочного отеля и высокий потенциал роста стоимости актива.