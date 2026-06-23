Апарт-отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой

VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на первой береговой линии Черного моря в курортном поселке Шекветили. Проект объединяет современную архитектуру, пятизвездочный гостиничный сервис, природное окружение и развитую инфраструктуру мирового уровня, создавая новый формат курортной недвижимости для жизни, отдыха и инвестиций. Название проекта и примеры планировок представлены в презентации.

Локация

Шекветили считается одним из самых экологически чистых курортов Грузии. Уникальное сочетание магнитных песков, соснового леса и морского климата создает благоприятные условия для отдыха и оздоровления круглый год.

Проект расположен непосредственно на побережье Черного моря и находится рядом с главными туристическими достопримечательностями региона:

Paragraph Resort & Spa Shekvetili;

Black Sea Arena;

Дендрологический парк;

музыкальный парк;

парк аттракционов Tsitsinatela;

ботанические зоны и прогулочные маршруты.

Такое расположение обеспечивает высокий туристический поток и устойчивый спрос на аренду недвижимости.

Концепция проекта

VR Shekvetili Forest Beach — это полноценный курортный город с собственной инфраструктурой, ориентированной как на владельцев недвижимости, так и на гостей комплекса.

Проект сочетает:

премиальные резиденции;

пятизвездочный гостиничный сервис;

курортную инфраструктуру;

коммерческие пространства;

зоны отдыха;

спортивные объекты;

рестораны международного уровня.

Комплекс реализуется в нескольких жилых блоках с тщательно продуманным генеральным планом. В презентации представлены мастер-план, корпуса и типовые этажи комплекса.

Инфраструктура мирового уровня

На территории комплекса предусмотрено более десяти объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень комфорта:

собственная береговая линия протяженностью 1200 метров ;

Café del Mar Shekvetili Beach Club ;

пятизвездочные апартаменты;

SPA и оздоровительный центр;

фитнес-центр;

бассейны;

бассейн с песчаным пляжем;

теннисные корты;

падел-теннис;

рестораны высокой кухни;

винный погреб и дегустационный зал;

бар у бассейна;

конференц-зал;

прогулочная набережная длиной 1200 метров;

детский сад;

благоустроенные зеленые зоны;

зоны отдыха;

развлекательные пространства.

Недвижимость

В комплексе представлены современные апартаменты различных форматов — от инвестиционных студий до просторных резиденций с панорамными террасами и собственными бассейнами.

состояние — "ремонт под ключ", "зеленый каркас";

планируемый срок завершения строительства — 2027-2029 год(в зависимости от корпуса).

Инвестиционная привлекательность

VR Shekvetili Forest Beach ориентирован не только на покупателей недвижимости для собственного проживания, но и на инвесторов.

Основные преимущества проекта:

первая береговая линия;

ограниченное предложение премиальной недвижимости;

высокий потенциал роста стоимости;

высокий туристический поток;

возможность получения дохода от краткосрочной аренды;

развитая курортная инфраструктура;

круглогодичная эксплуатация комплекса;

привлекательная налоговая система Грузии для иностранных инвесторов.

Почему инвесторы выбирают VR Shekvetili Forest Beach

Первая линия Черного моря.

Один из самых быстрорастущих курортов Грузии.

Экологически чистая природная среда.

Международный уровень инфраструктуры.

Партнерство с брендом Café del Mar.

Высокий уровень сервиса.

Потенциал долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Возможность получать стабильный доход от аренды.

Современная архитектура и премиальные планировочные решения.

Для кого подойдет проект