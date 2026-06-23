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  4. Апарт-отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой

Апарт-отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой

Батуми, Грузия
от
$95,000
НДС
BTC
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по курсу на 16.04.2025
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ID: 39688
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

О комплексе

VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на первой береговой линии Черного моря в курортном поселке Шекветили. Проект объединяет современную архитектуру, пятизвездочный гостиничный сервис, природное окружение и развитую инфраструктуру мирового уровня, создавая новый формат курортной недвижимости для жизни, отдыха и инвестиций. Название проекта и примеры планировок представлены в презентации.

Локация

Шекветили считается одним из самых экологически чистых курортов Грузии. Уникальное сочетание магнитных песков, соснового леса и морского климата создает благоприятные условия для отдыха и оздоровления круглый год.

Проект расположен непосредственно на побережье Черного моря и находится рядом с главными туристическими достопримечательностями региона:

  • Paragraph Resort & Spa Shekvetili;

  • Black Sea Arena;

  • Дендрологический парк;

  • музыкальный парк;

  • парк аттракционов Tsitsinatela;

  • ботанические зоны и прогулочные маршруты.

Такое расположение обеспечивает высокий туристический поток и устойчивый спрос на аренду недвижимости.

Концепция проекта

VR Shekvetili Forest Beach — это полноценный курортный город с собственной инфраструктурой, ориентированной как на владельцев недвижимости, так и на гостей комплекса.

Проект сочетает:

  • премиальные резиденции;

  • пятизвездочный гостиничный сервис;

  • курортную инфраструктуру;

  • коммерческие пространства;

  • зоны отдыха;

  • спортивные объекты;

  • рестораны международного уровня.

Комплекс реализуется в нескольких жилых блоках с тщательно продуманным генеральным планом. В презентации представлены мастер-план, корпуса и типовые этажи комплекса.

Инфраструктура мирового уровня

На территории комплекса предусмотрено более десяти объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень комфорта:

  • собственная береговая линия протяженностью 1200 метров;

  • Café del Mar Shekvetili Beach Club;

  • пятизвездочные апартаменты;

  • SPA и оздоровительный центр;

  • фитнес-центр;

  • бассейны;

  • бассейн с песчаным пляжем;

  • теннисные корты;

  • падел-теннис;

  • рестораны высокой кухни;

  • винный погреб и дегустационный зал;

  • бар у бассейна;

  • конференц-зал;

  • прогулочная набережная длиной 1200 метров;

  • детский сад;

  • благоустроенные зеленые зоны;

  • зоны отдыха;

  • развлекательные пространства.

Недвижимость

В комплексе представлены современные апартаменты различных форматов — от инвестиционных студий до просторных резиденций с панорамными террасами и собственными бассейнами.

  • состояние — "ремонт под ключ",  "зеленый каркас";

  • планируемый срок завершения строительства — 2027-2029 год(в зависимости от корпуса).

Инвестиционная привлекательность

VR Shekvetili Forest Beach ориентирован не только на покупателей недвижимости для собственного проживания, но и на инвесторов.

Основные преимущества проекта:

  • первая береговая линия;

  • ограниченное предложение премиальной недвижимости;

  • высокий потенциал роста стоимости;

  • высокий туристический поток;

  • возможность получения дохода от краткосрочной аренды;

  • развитая курортная инфраструктура;

  • круглогодичная эксплуатация комплекса;

  • привлекательная налоговая система Грузии для иностранных инвесторов.

Почему инвесторы выбирают VR Shekvetili Forest Beach

  • Первая линия Черного моря.

  • Один из самых быстрорастущих курортов Грузии.

  • Экологически чистая природная среда.

  • Международный уровень инфраструктуры.

  • Партнерство с брендом Café del Mar.

  • Высокий уровень сервиса.

  • Потенциал долгосрочного роста стоимости недвижимости.

  • Возможность получать стабильный доход от аренды.

  • Современная архитектура и премиальные планировочные решения.

Для кого подойдет проект

  • международным инвесторам;

  • покупателям второй резиденции;

  • семьям;

  • владельцам курортной недвижимости;

  • инвесторам, ориентированным на арендный бизнес;

  • клиентам, рассматривающим недвижимость как инструмент сохранения капитала.

 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Промо-материалы и документы

Презентации и брошюры

google Shekvetili RUS.pdf

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование

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Аналитика (1)
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Апарт-отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Батуми, Грузия
от
$95,000
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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