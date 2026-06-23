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Апарт-отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi

Батуми, Грузия
Цена по запросу
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5
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ID: 39681
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми
  • Адрес
    улица Одиссея Димитриади

О комплексе

Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi

Коммерческие помещения в самом центре первого искусственного острова на Черном море

Коммерческая недвижимость First Tower — это возможность приобрести помещение в проекте, который станет новой точкой притяжения Батуми и всего Черноморского побережья.

First Tower — первая башня масштабного проекта Ambassadori Island Batumi, где создается полноценный современный город с жилой, деловой, туристической и развлекательной инфраструктурой. Именно здесь будет формироваться основной поток жителей, туристов и гостей острова.

Бизнес там, где ежедневно проходят тысячи клиентов

Коммерческие помещения расположены на первом и втором коммерческих уровнях башни и рассчитаны на постоянный высокий трафик.

К моменту завершения проекта First Tower станет домом более чем для 3 000 резидентов, а население Ambassadori Island превысит 90 000 человек, создавая постоянный спрос на рестораны, кафе, магазины, медицинские и бытовые сервисы, офисы, салоны красоты и другие коммерческие форматы.

Почему эта коммерция станет востребованной

  • расположение в центральной торговой зоне острова;

  • интенсивный пешеходный и автомобильный трафик;

  • отдельный вход в каждое помещение и круглосуточный доступ;

  • возможность объединения или разделения помещений под задачи бизнеса;

  • витринное остекление во всю высоту этажа;

  • потолки 4,5 метра, позволяющие реализовать любые дизайнерские решения;

  • готовность Shell & Core для индивидуальной отделки;

  • возможность организации летней террасы;

  • инженерные мощности, рассчитанные в том числе для ресторанов и предприятий общественного питания;

  • возможность размещения фасадной рекламы с максимальной видимостью.

Подходит практически для любого формата бизнеса

Коммерческие помещения проектировались как универсальные пространства для:

  • ресторанов и кафе;

  • кофеен и кондитерских;

  • премиальных бутиков;

  • супермаркетов;

  • аптек;

  • медицинских и косметологических центров;

  • салонов красоты;

  • банков;

  • офисов продаж;

  • шоурумов международных брендов;

  • сервисных компаний.

Технические преимущества

Площади помещений варьируются от 55 до 294 м², что позволяет подобрать оптимальное решение как для небольшого бизнеса, так и для крупного сетевого арендатора.

Каждое помещение оборудовано современными инженерными системами, центральным кондиционированием и отоплением, точками подключения воды и канализации, несколькими вариантами входа и круглосуточным доступом. Высокие панорамные витрины обеспечивают естественное освещение и отличную визуальную привлекательность для покупателей.

Инвестиция в будущий деловой центр Батуми

Покупка коммерческой недвижимости в First Tower — это возможность войти в проект на раннем этапе развития по стартовым ценам.

По мере ввода инфраструктуры острова — яхтенной марины, Event Hall, крупнейшего торгового центра Грузии, пляжей, гостиниц, бизнес-центров и жилых кварталов — коммерческие помещения окажутся в центре нового городского ядра, где будет формироваться постоянный поток клиентов и высокий спрос со стороны арендаторов.

First Tower — это коммерческая недвижимость в локации, которая создается с нуля как новый международный центр жизни, туризма и бизнеса на Черном море.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    58

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Апарт-отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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