Апарт-отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi

Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi

Коммерческие помещения в самом центре первого искусственного острова на Черном море

Коммерческая недвижимость First Tower — это возможность приобрести помещение в проекте, который станет новой точкой притяжения Батуми и всего Черноморского побережья.

First Tower — первая башня масштабного проекта Ambassadori Island Batumi, где создается полноценный современный город с жилой, деловой, туристической и развлекательной инфраструктурой. Именно здесь будет формироваться основной поток жителей, туристов и гостей острова.

Бизнес там, где ежедневно проходят тысячи клиентов

Коммерческие помещения расположены на первом и втором коммерческих уровнях башни и рассчитаны на постоянный высокий трафик.

К моменту завершения проекта First Tower станет домом более чем для 3 000 резидентов, а население Ambassadori Island превысит 90 000 человек, создавая постоянный спрос на рестораны, кафе, магазины, медицинские и бытовые сервисы, офисы, салоны красоты и другие коммерческие форматы.

Почему эта коммерция станет востребованной

расположение в центральной торговой зоне острова;

интенсивный пешеходный и автомобильный трафик;

отдельный вход в каждое помещение и круглосуточный доступ;

возможность объединения или разделения помещений под задачи бизнеса;

витринное остекление во всю высоту этажа;

потолки 4,5 метра, позволяющие реализовать любые дизайнерские решения;

готовность Shell & Core для индивидуальной отделки;

возможность организации летней террасы;

инженерные мощности, рассчитанные в том числе для ресторанов и предприятий общественного питания;

возможность размещения фасадной рекламы с максимальной видимостью.

Подходит практически для любого формата бизнеса

Коммерческие помещения проектировались как универсальные пространства для:

ресторанов и кафе;

кофеен и кондитерских;

премиальных бутиков;

супермаркетов;

аптек;

медицинских и косметологических центров;

салонов красоты;

банков;

офисов продаж;

шоурумов международных брендов;

сервисных компаний.

Технические преимущества

Площади помещений варьируются от 55 до 294 м², что позволяет подобрать оптимальное решение как для небольшого бизнеса, так и для крупного сетевого арендатора.

Каждое помещение оборудовано современными инженерными системами, центральным кондиционированием и отоплением, точками подключения воды и канализации, несколькими вариантами входа и круглосуточным доступом. Высокие панорамные витрины обеспечивают естественное освещение и отличную визуальную привлекательность для покупателей.

Инвестиция в будущий деловой центр Батуми

Покупка коммерческой недвижимости в First Tower — это возможность войти в проект на раннем этапе развития по стартовым ценам.

По мере ввода инфраструктуры острова — яхтенной марины, Event Hall, крупнейшего торгового центра Грузии, пляжей, гостиниц, бизнес-центров и жилых кварталов — коммерческие помещения окажутся в центре нового городского ядра, где будет формироваться постоянный поток клиентов и высокий спрос со стороны арендаторов.

First Tower — это коммерческая недвижимость в локации, которая создается с нуля как новый международный центр жизни, туризма и бизнеса на Черном море.