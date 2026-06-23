Апарт-отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi

Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Коммерческие помещения в самом центре первого искусственного острова на Черном море
Коммерческая недвижимость First Tower — это возможность приобрести помещение в проекте, который станет новой точкой притяжения Батуми и всего Черноморского побережья.
First Tower — первая башня масштабного проекта Ambassadori Island Batumi, где создается полноценный современный город с жилой, деловой, туристической и развлекательной инфраструктурой. Именно здесь будет формироваться основной поток жителей, туристов и гостей острова.
Бизнес там, где ежедневно проходят тысячи клиентов
Коммерческие помещения расположены на первом и втором коммерческих уровнях башни и рассчитаны на постоянный высокий трафик.
К моменту завершения проекта First Tower станет домом более чем для 3 000 резидентов, а население Ambassadori Island превысит 90 000 человек, создавая постоянный спрос на рестораны, кафе, магазины, медицинские и бытовые сервисы, офисы, салоны красоты и другие коммерческие форматы.
Почему эта коммерция станет востребованной
расположение в центральной торговой зоне острова;
интенсивный пешеходный и автомобильный трафик;
отдельный вход в каждое помещение и круглосуточный доступ;
возможность объединения или разделения помещений под задачи бизнеса;
витринное остекление во всю высоту этажа;
потолки 4,5 метра, позволяющие реализовать любые дизайнерские решения;
готовность Shell & Core для индивидуальной отделки;
возможность организации летней террасы;
инженерные мощности, рассчитанные в том числе для ресторанов и предприятий общественного питания;
возможность размещения фасадной рекламы с максимальной видимостью.
Подходит практически для любого формата бизнеса
Коммерческие помещения проектировались как универсальные пространства для:
ресторанов и кафе;
кофеен и кондитерских;
премиальных бутиков;
супермаркетов;
аптек;
медицинских и косметологических центров;
салонов красоты;
банков;
офисов продаж;
шоурумов международных брендов;
сервисных компаний.
Технические преимущества
Площади помещений варьируются от 55 до 294 м², что позволяет подобрать оптимальное решение как для небольшого бизнеса, так и для крупного сетевого арендатора.
Каждое помещение оборудовано современными инженерными системами, центральным кондиционированием и отоплением, точками подключения воды и канализации, несколькими вариантами входа и круглосуточным доступом. Высокие панорамные витрины обеспечивают естественное освещение и отличную визуальную привлекательность для покупателей.
Инвестиция в будущий деловой центр Батуми
Покупка коммерческой недвижимости в First Tower — это возможность войти в проект на раннем этапе развития по стартовым ценам.
По мере ввода инфраструктуры острова — яхтенной марины, Event Hall, крупнейшего торгового центра Грузии, пляжей, гостиниц, бизнес-центров и жилых кварталов — коммерческие помещения окажутся в центре нового городского ядра, где будет формироваться постоянный поток клиентов и высокий спрос со стороны арендаторов.
First Tower — это коммерческая недвижимость в локации, которая создается с нуля как новый международный центр жизни, туризма и бизнеса на Черном море.