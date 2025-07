Kompleks mieszkalny High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai

SKAI by RAK Properties - Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.

Ultra- Premium Waterfront Residences in Ras Al Khaimah.

1-2 Bedroom Apartments & Penthouses Budapeszt 124; Branded Residences Zakończenie

Przegląd projektu:

SKAI by RAK Nieruchomości jest przełomowy markowy rozwój mieszkalny położony w nieskazitelnej enklawie Mina Al Arab, Ras Al Khaimah. Overlooking turkusowe wody i niezepsute plaże, ta kolekcja współczesnych rezydencji wyznacza nowy standard luksusowego wybrzeża życia w ZEA.

Dzięki projektowi podpisu, udogodnieniom światowej klasy oraz skupieniu się na wellness i wyłączności, SKAI stanie się punktem docelowym stylu życia, zaledwie 45 minut od Dubaju.

Ceny początkowe

1 Sypialnia ~ 65m ² od 372.000 €

2 Sypialnie ~ 105m ² od 535.000 €

Elastyczne plany płatności.

Wysoki potencjał wdzięczności kapitału z Wynn Resort otwarcie w pobliżu.

Residences & Design

Wnętrza marki z leczoną estetyką.

Panoramiczne morze, marina lub mangrove widoki.

Wysokie tarasy i szkło podłogowe.

W pełni wyposażone kuchnie z urządzeniami top- tier.

Podpis kończy się przez międzynarodowych projektantów.

Dostępne opcjonalne pakiety mebli.

Resort- Style udogodnienia:

Nieskończoność baseny z widokiem na morze.

Centrum odnowy biologicznej, spa i jogi.

Podpisy restauracji, salonów i kawiarni.

Marina dostępu i prywatne strefy plażowe.

Instalacje artystyczne i przestrzenie publiczne.

Salony rodzinne, concierge & valet.

24 / 7 bezpieczeństwo, prywatność i strzeżone wejście.

Premier Waterfront Lokalizacja - Mina Al Arab, RAK

10 min do Intercontinental & Anantara Resorts

15 min do Wynn Resort (otwarcie 2027)

20 min do Al Hamra Golf Club & Mall

45 min do międzynarodowego lotniska w Dubaju

60 min do centrum Dubaju przez E611

Idealny dla: