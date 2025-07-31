Kompleks mieszkalny Playa Del Sol

Apartamenty w najwyższej klasy kompleksie mieszkaniowym Playa Del Sol w Dubai International City! Blisko morza! Kompleks dzięki swojej lokalizacji idealnie nadaje się pod inwestycję! Blisko przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Udogodnienia premium! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!
Udogodnienia: klub, kino, sala do jogi, część wypoczynkowa w ogrodzie, kort do squasha, salon kosmetyczny i spa, siłownia, place zabaw dla dzieci, prywatne molo i wiele więcej.
Lokalizacja:
Playa Del Sol jest dogodnie zlokalizowana obok ulicy Szejka Mohammeda Bin Salem — Mieszkańcy kompleksu będą mogli wygodnie poruszać się po emiracie.
5–15 minut – klub golfowy Al Hamra, centrum handlowe Al Hamra;
30–60 minut – Międzynarodowy port lotniczy Ras Al Khaimah w Dubaju.
Dostępność dostępnych apartamentów zostanie podana na zapytanie!
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