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Kompleks mieszkalny Playa Del Sol

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$414,304
;
9
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ID: 22572
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.11.2024

Lokalizacja

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  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma
  • Adres
    Marjan Island Boulevard

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartamenty w najwyższej klasy kompleksie mieszkaniowym Playa Del Sol w Dubai International City! Blisko morza! Kompleks dzięki swojej lokalizacji idealnie nadaje się pod inwestycję! Blisko przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Udogodnienia premium! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Udogodnienia: klub, kino, sala do jogi, część wypoczynkowa w ogrodzie, kort do squasha, salon kosmetyczny i spa, siłownia, place zabaw dla dzieci, prywatne molo i wiele więcej.

Lokalizacja:
Playa Del Sol jest dogodnie zlokalizowana obok ulicy Szejka Mohammeda Bin Salem — Mieszkańcy kompleksu będą mogli wygodnie poruszać się po emiracie.

5–15 minut – klub golfowy Al Hamra, centrum handlowe Al Hamra;
30–60 minut – Międzynarodowy port lotniczy Ras Al Khaimah w Dubaju.

Dostępność dostępnych apartamentów zostanie podana na zapytanie!
Opowiemy Ci wszystko o zakupie nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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