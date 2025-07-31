Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan

  1. Realting.com
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$703,982
;
11
ID: 27623
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty Sygnowane Marką Gianfranco Ferré z Płatnościami Ratalnymi na Wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah

Al Marjan Island to imponujący, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, który w efektowny sposób rozciąga się w głąb Zatoki Arabskiej. Oferuje światowej klasy połączenie luksusu, rekreacji i stylu życia. Składająca się z czterech wysp w kształcie koralowców, Al Marjan Island słynie z białych piaszczystych plaż, turkusowych wód oraz szerokiego wyboru luksusowych hoteli, rezydencji sygnowanych markami premium, ekskluzywnych sklepów i restauracji. Uznawana za jedno z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc w ZEA, przyciąga zarówno mieszkańców, jak i inwestorów, oferując styl życia rodem z resortów, zapierające dech w piersiach widoki na morze oraz bliskość licznych atrakcji, co czyni ją idealną lokalizacją zarówno na wakacyjne domy, jak i inwestycje długoterminowe.

Apartamenty na sprzedaż na Wyspie Al Marjan są dogodnie zlokalizowane zaledwie 2 minuty od Wynn Resort, 12 minut od centrum handlowego Al Hamra Mall, 13 minut od centrum Ras Al Khaimah (RAK Central), 14 minut od pola golfowego Al Hamra Golf Club, 16 minut od Royal Yacht Club, 30 minut od RAK Mall i promenady Al Qawasim Corniche, 35 minut od Międzynarodowego Lotniska w RAK, 50 minut od Lotniska w Sharjah oraz 60 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju i centrum Dubaju.

Położony na samym krańcu wyspy Al Marjan, ten projekt sygnowany marką Gianfranco Ferré oferuje bezpośredni widok na morze z trzech stron. Jego architektura w kształcie litery U została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wykorzystać panoramiczne widoki. Nowoczesna bryła z elementami resortowego stylu łączy elegancję z funkcjonalnością – w otoczeniu znajdują się ogrody, tarasy słoneczne oraz prywatne baseny w wybranych apartamentach. Mieszkańcy mogą korzystać z usług w stylu hotelowym i szerokiej gamy udogodnień premium, takich jak oddzielne baseny na dachu dla kobiet i mężczyzn, rodzinny basen przy placu zabaw, strefy fitness Technogym dla obu płci oraz dostęp do plaży i sportów wodnych. Do dyspozycji mieszkańców są również lobby kawiarnia, strefa handlowa na parterze oraz dwie restauracje fine dining z panoramicznym widokiem. Dodatkowe udogodnienia obejmują całodobową recepcję concierge, usługę valet, serwis sprzątający i dyskretną ochronę, wszystko zapewniające komfort i spokój. Projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego kasyna w regionie i w odległości spaceru od luksusowych hoteli, kawiarni i restauracji, umiejscawiając mieszkańców w samym sercu najnowszego centrum rozrywki i życia towarzyskiego w Ras Al Khaimah.

W ofercie znajdują się w pełni umeblowane i sygnowane apartamenty Gianfranco Ferré Home, wykonane we Włoszech, łączące architektoniczną precyzję z ponadczasową elegancją. Wnętrza charakteryzują się najwyższej jakości wykończeniami, specjalnie zaprojektowanymi meblami oraz dopracowaną paletą kolorów, która podkreśla morskie widoki. Dostępne są apartamenty typu studio, z 1, 2 i 3 sypialniami – w wybranych jednostkach 2- i 3-pokojowych istnieje możliwość posiadania prywatnego basenu na balkonie. Każde mieszkanie oferuje przestronny układ z otwartym salonem, dużym balkonem, wbudowanymi szafami, w pełni wyposażoną kuchnią ze sprzętem AGD klasy premium oraz eleganckimi łazienkami łączącymi styl z funkcjonalnością. Wybrane apartamenty posiadają także rozległe tarasy, tworzące płynne połączenie wyrafinowanego wnętrza z przestrzenią wypoczynkową na świeżym powietrzu.


RKT-00024

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

