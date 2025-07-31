  1. Realting.com
  3. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,51M
;
20
ID: 27656
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży z Planem Płatności po Odbiorze na Wyspie Al Marjan

Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, rozciągający się na 4,5 km w głąb Zatoki Arabskiej, oferujący ponad 7 km białych, piaszczystych plaż i 23 km nadmorskiej promenady. Składająca się z czterech wysp w kształcie koralowców – Breeze, Treasure, Dream i View – Al Marjan Island jest domem dla luksusowych kurortów, klubów plażowych, sportów wodnych i światowej klasy marek hotelowych, takich jak Rixos, Mövenpick i DoubleTree. Dzięki planowanym inwestycjom, takim jak Nobu i Wynn Resort, wyspa szybko staje się czołowym miejscem dla nadmorskiego stylu życia, turystyki oraz inwestycji o wysokiej stopie zwrotu, zaledwie 45 minut od Dubaju.

Apartamenty na sprzedaż na wyspie Al Marjan są idealnie położone: 2 minuty od Wynn Resort, 12 minut od Al Hamra Mall, 13 minut od centrum RAK, 14 minut od klubu golfowego Al Hamra, 16 minut od Królewskiego Klubu Jachtowego w Ras Al Khaimah, 30 minut od RAK Mall i nadbrzeża Al Qawasim, 35 minut od Międzynarodowego Lotniska w RAK, 50 minut od lotniska w Sharjah i 60 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju oraz centrum Dubaju.

Projekt wznosi się na 16 pięter nad Zatoką Arabską i stanowi architektoniczną ikonę, której forma kaskadowo schodzi ku morzu, harmonijnie łącząc nowoczesną architekturę z naturą, tworząc ekskluzywne, nadbrzeżne sanktuarium. Organiczne kształty budynku uzupełniają tropikalna zieleń i płynące elementy wodne wzdłuż spokojnej promenady. Inwestycja oferuje luksusowy i prozdrowotny styl życia, z najwyższej klasy udogodnieniami, takimi jak nowoczesna siłownia, studio jogi, basen bez krawędzi (infinity), basen dla dzieci, kort do padla, bieżnia, rodzinny trawnik oraz ogrody widokowe. Mieszkańcy wchodzą przez efektowny podjazd i reprezentacyjne lobby, a na parterze mają bezpośredni dostęp do lokali handlowo-usługowych. Starannie zaprojektowane tarasy i zakrzywione balkony oferują niezakłócone widoki na morze i zachody słońca, a przestrzenie relaksu takie jak trawniki rekreacyjne, zatopione strefy wypoczynkowe i wodne krajobrazy sprzyjają odpoczynkowi i integracji społecznej. Cała architektura harmonijnie współgra z naturalnym otoczeniem. Lokalizacja zaledwie kilka minut od nowego Wynn Resort oraz głównych atrakcji Ras Al Khaimah czyni ten projekt prestiżowym adresem do życia i atrakcyjną inwestycją.

Projekt oferuje wyrafinowaną kolekcję apartamentów typu studio oraz mieszkań z 1, 2 i 3 sypialniami, starannie zaprojektowanych, by łączyć nowoczesny luksus z spokojnym, nadmorskim stylem życia. Każde mieszkanie posiada przemyślany układ, przestronne wnętrza, wysokie sufity oraz duże okna sięgające od podłogi do sufitu, zapewniające obfitość naturalnego światła i panoramiczne widoki na morze. Paleta kolorów wnętrz opiera się na stonowanych, naturalnych barwach, wysokiej jakości wykończeniach i użyciu materiałów takich jak kamień, tworząc kojącą, organiczną atmosferę. Kuchnie są w pełni wyposażone w wysokiej klasy sprzęt AGD, a sypialnie posiadają pojemne szafy w zabudowie, łączące funkcjonalność z nowoczesnym designem. Przestronne balkony przedłużają strefy dzienne na zewnątrz, tworząc prywatne miejsca do relaksu i kontaktu z naturą. Wnętrza oferują idealną równowagę między funkcjonalnością a stylem, zapewniając komfort, elegancję i przemyślany luksus dla wymagających mieszkańców.


RKT-00021

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

