Quattro Del Mar

Dubaj, Emiraty Arabskie

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Vincitore Dolce Vita, luksusowy kompleks mieszkaniowy w Arjan, — to najnowszy projekt Vincitore Real Estate oferujący starannie zaprojektowane apartamenty typu studio, apartamenty z 1 lub 2 sypialniami w tętniącej życiem dzielnicy Dubailand. Zanurz się w królewskim włoskim stylu życia, starannie stworzonym przez doświadczonych rzemieślników, cieszących się niezrównaną gościnnością i ekskluzywnym zakwaterowaniem. Architektoniczny blask Vincitore Dolce Vita tworzy prawdziwie kultową i niepowtarzalną estetykę luksusu. Pomieszczenia mieszkalne są wyjątkowe pod każdym względem, zapewniając mieszkańcom niesamowity styl życia i szereg przywilejów. Wszystkie udogodnienia dla sportu, rozrywki, relaksu i rozrywki. Lokalizacja: Kompleks ten położony jest w prestiżowej dzielnicy Arjan i oferuje nieograniczony dostęp do całego miasta. Ugruntowane trasy i drogi zapewniają łatwy dostęp do znanych miejsc, takich jak Circle Mall, Burj Khalifa, Mall of the Emirates i Palm Jumeirah. - 05 minut - tor w Dubaju. - 07 minut - Mall of the Emirates. - 10 minut - IMG Adventure World. - 15 minut - Burj Khalifa. - 18 minut - lotnisko międzynarodowe. - 07 minut - Club of Polo and Equestrian Sports in Dubai. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!