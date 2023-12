Aveline residences by Citi developers

Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie

od €233,533

105 m² 1

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Baba al Bahr – to kompleks mieszkaniowy Al Hamra Real Estate Development, składający się z ponad 500 domów. Apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć spójną, zamkniętą społeczność ze światowej klasy udogodnieniami. Powierzchnia studia zaczyna się od 40 mkw., Apartamenty z jedną sypialnią zajmują od 52 mkw. Kompleks mieszkaniowy położony jest na wyspie Al Marjan, w otoczeniu białych piaszczystych plaż Zatoki Arabskiej. Apartamenty są przede wszystkim zorientowane na komfortowy pobyt dla rodzin z dziećmi. Każdy z domów jest wyposażony w scentralizowany system klimatyzacji, komplet mebli kuchennych i szaf. Rezydencja składa się z trzech piramidalnych budynków połączonych w jedno osiedle mieszkaniowe. Budynki otoczone są ogrodami, terenami zielonymi i chodnikami, aw centrum kompleksu wybudowany jest duży odkryty basen. Ten projekt mieszkaniowy ośrodka obejmuje apartamenty typu studio, apartamenty z jedną, dwiema sypialniami i penthouse'y. Wszystkie apartamenty wyposażone są w balkony, tarasy lub tereny zewnętrzne z zapierającymi dech w piersiach widokami na Zatokę Arabską, wyspę Al Marjan i plażę Ras al-Khaimah. Infrastruktura: - wspólny basen i plac zabaw dla dzieci; - system kontroli dostępu do bramy z całodobową ochroną; - bar przy basenie i restauracja; - centrum fitness i siłownia; - pule tematyczne; - plac zabaw dla dzieci i centrum gier; - prywatna plaża; - zamknięty parking na 800 samochodów z całodobową ochroną. Lokalizacja: Kompleks znajduje się na wyspie Al Marjan. Oprócz apartamentów mieszkalnych istnieją 3 pięciogwiazdkowe hotele — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree oraz Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr znajduje się 20 minut jazdy od międzynarodowego lotniska Ras al-Khaimah, w pobliżu dwóch innych międzynarodowych lotnisk w Dubaju i Sharjah. Dlaczego warto z nami współpracować? - 6 lat doświadczenia jako pośrednik w handlu nieruchomościami, - ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie prawa; - bezpieczne wsparcie prawne dla transakcji; - wszystko o najbardziej dochodowych i wygodnych projektach w Dubaju, szczerze mówiąc o minusach i zawodowcach, o wątpliwościach dotyczących obiektu; - oszczędzanie czasu; - nie ma dodatkowej prowizji; - Opowiemy wszystko o życiu w Dubaju. Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości. Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!