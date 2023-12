Rising Star

Dubaj, Emiraty Arabskie

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Skyros – nowy kompleks mieszkaniowy premium od dewelopera Samana Developers. 17-piętrowa wieża mieszkalna w dzielnicy Arjan stanie się wygodną przestrzenią do życia, otoczoną pięknem przyrody i rozwiniętą infrastrukturą. Kompleks mieszkaniowy oferuje szeroki wybór różnorodnych nieruchomości, idealnych do osobistego zamieszkania i inwestycji. Studia, apartamenty z 1 i 2 sypialniami są prezentowane według wyboru kupujących. Powierzchnia mieszkalna nieruchomości wynosi od 34 do 142 metrów kwadratowych. Wszystkie rezydencje wyróżniają się przemyślanymi przestrzeniami mieszkalnymi i układami. Wysokiej jakości wykończenia tworzą atmosferę maksymalnego komfortu, tworząc idealną wyspę do relaksu i życia w środku przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy mają dostęp do zestawu ekskluzywnych udogodnień: - Otwarte obszary relaksu. - Ogrody krajobrazowe. - Dobrze utrzymany taras z basenem bez krawędzi. - Prywatne baseny ( w części mieszkań ). - Wyposażona siłownia z nowoczesnym sprzętem. - Plac zabaw dla dzieci. - Strefa wypoczynku na dachu. - Para i sauna. - Miejsca handlowe na podium. - Klub zdrowia. Lokalizacja: Kompleks mieszkaniowy ma dogodną lokalizację: Arjan, będąc częścią dużej społeczności Dubailand, zapewnia mieszkańcom dostęp do rozwiniętej infrastruktury. Ogrody krajobrazowe, parki i przestrzenie publiczne, instytucje edukacyjne, sklepy i supermarkety oraz obiekty medyczne znajdują się w odległości spaceru od kompleksu Skyros. Dzięki zaaranżowanej wymianie transportowej mieszkańcy kompleksu mają szybki dostęp do słynnych atrakcji i lokalizacji Dubaju. Kompleks mieszkaniowy Skyros jest nienaganny we wszystkim: oferując maksymalny komfort przyszłym klientom, będzie doskonałą opcją dla opłacalnych inwestycji lub życia w otoczeniu rozwiniętej przestrzeni miejskiej. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Konsultacja jest BEZPŁATNA!