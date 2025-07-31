  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,98M
;
27
ID: 27698
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    19

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty nad Morzem w Stylu Zahy Hadid z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Al Marjan

Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie stworzony archipelag w Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozciąga się na długości 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i zajmuje powierzchnię 2,7 miliona metrów kwadratowych. Składa się z czterech wysp w kształcie koralowców – Breeze, Treasure, Dream i View – oferując wyjątkowe połączenie luksusowego życia, gościnności i rozrywki. Wyspa oferuje ponad 7 kilometrów dziewiczych, piaszczystych plaż, światowej klasy kurorty i różnorodne inwestycje mieszkaniowe, czyniąc ją jednym z czołowych ośrodków wypoczynkowych w ZEA. Dzięki strategicznemu położeniu, zaledwie 45 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju, Al Marjan Island ma stać się kluczowym graczem w sektorach turystyki i nieruchomości w regionie.

Luksusowe apartamenty na sprzedaż na wyspie Al Marjan znajdują się zaledwie 5 minut od kurortu Wynn Resort, 9 minut od hotelu The Ritz-Carlton, 11 minut od klubu golfowego Al Hamra, 13 minut od centrum handlowego RAK Mall, 32 minuty od lotniska w Ras Al Khaimah, 45 minut od lotniska w Sharjah, 54 minuty od lotniska w Dubaju oraz 1 godzinę jazdy od centrum Dubaju i wieżowca Burj Khalifa.

Projekt to wizjonerska inwestycja nadmorska inspirowana ikoniczną filozofią projektowania Zahy Hadid, w której płynne, rzeźbiarskie formy odzwierciedlają ruch morza, tworząc harmonijny dialog między architekturą a naturą. Falujące linie fasady i zakrzywione formy budynku przywodzą na myśl organiczną elegancję, oferując panoramiczne widoki na Zatokę Arabską z każdego apartamentu. Projekt, stworzony z myślą o podniesieniu standardu życia nadmorskiego, oferuje szeroką gamę ekskluzywnych udogodnień: nowoczesne centrum fitness, prywatne studia treningowe, pawilony jogi, korty do padla, symulator golfa i greeny do puttowania. Do wypoczynku i relaksu przewidziano 100-metrową krystaliczną lagunę z plażą, baseny typu infinity na dachu z panoramicznym widokiem, prywatne kabiny, podgrzewane baseny rodzinne i sportowe oraz tarasy słoneczne. Wewnątrz mieszkańcy mają dostęp do prywatnego kina, strefy wellness ze strefą saun i łaźni parowych, gabinetów zabiegowych, sal gier, galerii sztuki i stref relaksu. Całość uzupełniają restauracja na dachu, kawiarnia artystyczna, ekskluzywny klub plażowy, park przyjazny zwierzętom, place zabaw dla dzieci oraz całodobowa obsługa concierge. Zielone przestrzenie zostały zaprojektowane przez pracownię Cracknell, a wnętrza przez HBA, z dbałością o każdy szczegół, aby odzwierciedlały subtelny luksus i styl życia w harmonii z nadmorskim otoczeniem.

Projekt oferuje wyrafinowaną kolekcję apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami oraz ekskluzywne dwupoziomowe mieszkania z 4 sypialniami, starannie zaprojektowane z myślą o płynności form, elegancji i nowoczesnym komforcie. Wnętrza inspirowane są naturą – dominują zakrzywione linie, miękkie tekstury i kojąca paleta beżów, piasku i stonowanych ziemistych tonów, nawiązujących do otaczającego krajobrazu morskiego. Każde mieszkanie posiada zabudowane szafy oraz w pełni wyposażoną kuchnię z wysokiej klasy sprzętem AGD, co zapewnia komfort codziennego życia. Przestronne tarasy stanowią przedłużenie wnętrza, stworzone zarówno do wypoczynku, jak i spożywania posiłków na świeżym powietrzu, z widokiem na morze, który potęguje poczucie przestrzeni. Projekt łączy funkcjonalność i estetykę, promując naturalne światło i swobodny przepływ przestrzeni. Starannie dobrane materiały i wykończenia zapewniają równowagę między wyrafinowaniem a ciepłem, tworząc wnętrza spokojne, luksusowe i doskonale przystosowane do życia. Od mebli na zamówienie po dopracowane oświetlenie i subtelne detale architektoniczne – każdy element odzwierciedla ponadczasową nadmorską elegancję.


RKT-00020

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
