  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności

Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$699,274
;
32
Zostawić wniosek
ID: 27587
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan

Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i światowej klasy atrakcjami rekreacyjnymi. Wyspa Al Marjan szybko stała się jednym z najbardziej pożądanych miejsc w ZEA, znana z luksusowych kurortów, tętniących życiem promenad i bezpośredniego dostępu do lśniącego Zatoki Arabskiej. Jej niezrównana lokalizacja strategiczna czyni ją idealnym centrum inwestycji, turystyki i spokojnego życia nad morzem, łącząc naturalne piękno wyspiarskiego życia z wygodą nowoczesnej infrastruktury.

Apartamenty na sprzedaż na wyspie Al Marjan zostały starannie zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych potrzebach zarówno inwestorów, jak i użytkowników końcowych. Kluczowym atutem tej inwestycji jest wyjątkowo atrakcyjny plan płatności po przekazaniu, który oferuje kupującym elastyczność w rozłożeniu spłat na długi okres po zakończeniu budowy. Ta przystępna i atrakcyjna struktura finansowa sprawia, że posiadanie własnego mieszkania staje się bardziej osiągalne niż kiedykolwiek wcześniej, niezależnie od tego, czy szukasz wakacyjnego azylu, długoterminowego miejsca zamieszkania, czy bezpiecznej inwestycji w jednym z najbardziej dynamicznych i szybko rozwijających się rynków nieruchomości w ZEA.

Oprócz elastycznego planu płatności, projekt wyróżnia się oferowaniem w pełni umeblowanych apartamentów gotowych do zamieszkania. Każde mieszkanie jest starannie wykończone nowoczesnymi wnętrzami, wysokiej jakości materiałami i współczesnym umeblowaniem. Eliminuje to stres związany z urządzaniem nowego domu i zapewnia, że każda jednostka jest gotowa do zamieszkania, oferując komfort, elegancję i funkcjonalność od pierwszego dnia.

Mieszkańcy będą cieszyć się stylem życia opartym na maksymalnym relaksie i wygodzie z bezpośrednim dostępem do zapierających dech w piersiach widoków na plażę, udogodnień w stylu resortowym oraz tętniącej życiem, kosmopolitycznej atmosfery, z której słynie wyspa Al Marjan. Niezależnie od tego, czy widzisz to miejsce jako swoją prywatną oazę, czy jako nieruchomość inwestycyjną o wysokiej stopie zwrotu, Playa Viva oferuje rzadką okazję do połączenia inteligentnego potencjału inwestycyjnego z luksusowym stylem życia na co dzień.


RKT-00025

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence Design Quarter with a two-level swimming pool and green areas close to highways, Design District, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,79M
Zespół mieszkaniowy High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Verdana
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Gateway Porto
Ajman, Emiraty Arabskie
od
$228,385
Zespół mieszkaniowy New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$460,448
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$699,274
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Zespół mieszkaniowy One Reem Island
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$2,61M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 377 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
377.0
2,61M
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Zespół mieszkaniowy Maison Elysee 3
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$179,690
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 35
Wspaniałe apartamenty w nowym kompleksie Maison Elysee 3 w Jumeirah Village Circle (JVC)! Wysokie dochody z wynajmu! Kuchnia w pełni umeblowana ze sprzętem AGD! Mnóstwo udogodnień zapewniających wygodne życie! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Trinity
Zespół mieszkaniowy Trinity
Zespół mieszkaniowy Trinity
Zespół mieszkaniowy Trinity
Zespół mieszkaniowy Trinity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Trinity
Zespół mieszkaniowy Trinity
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$304,883
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Przytulne apartamenty w nowej inwestycji Trinity w okolicy Arjan! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Rentowność - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Umeblowana kuchnia! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: basen, centrum fi…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje