Dubaj, Emiraty Arabskie

Nowoczesne apartamenty w nowym kompleksie Nadine 2 w okolicy Al Furjan! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Cudowne mieszkanie do zamieszkania, inwestowania i wynajmu! Udogodnienia: zewnętrzny dziedziniec, baseny, ścieżki do joggingu, siłownia, spa, sauny, place zabaw, parki i wiele więcej. Lokalizacja: 23 minuty do centrum Dubaju 20 minut do lotniska Al Maktoum 15 minut do Palm Jumeirah 30 minut do lotniska DXB Dzięki korzystnej lokalizacji kompleksu mieszkańcy mogą z łatwością dotrzeć do najpopularniejszych miejsc w mieście. Plan płatności: 30% - na etapie budowy 70% - po zakończeniu Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, zadzwoń lub napisz! Udostępnimy katalog inwestorski!