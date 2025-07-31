Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan

Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan

Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag położony w Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozciągający się na 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i obejmujący powierzchnię 2,7 miliona metrów kwadratowych. Zaprojektowana jako światowej klasy nadmorska destynacja, oferuje unikalne połączenie inwestycji mieszkaniowych, hotelarskich i rekreacyjnych, otoczonych dziewiczymi plażami i krystalicznie czystą wodą. Wyspa stanowi tętniące życiem centrum luksusowych kurortów, ekskluzywnych rezydencji i rozrywki, przyciągając zarówno inwestorów, jak i turystów. Dzięki strategicznemu położeniu zaledwie 45 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju oraz silnemu wsparciu rządowemu dla turystyki i infrastruktury, Al Marjan Island reprezentuje jedną z najbardziej ekscytujących okazji inwestycyjnych w regionie.

Apartamenty na sprzedaż w Ras Al Khaimah są idealnie położone zaledwie 2 minuty od ośrodka Wynn Resort, 12 minut od centrum handlowego Al Hamra Mall, 13 minut od centrum Ras Al Khaimah, 14 minut od klubu golfowego Al Hamra Golf Club, 16 minut od Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, 30 minut od RAK Mall i promenady Al Qawasim Corniche, 35 minut od międzynarodowego lotniska w Ras Al Khaimah, 50 minut od międzynarodowego lotniska w Szardży oraz 60 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju i centrum Dubaju.

Kompleks to wizjonerska inwestycja nadmorska, zaprojektowana jako płynne przedłużenie natury, łącząca rzeźbiarskie formy gór Ras Al Khaimah ze spokojnym wybrzeżem wyspy Al Marjan. Architektura charakteryzuje się płynnymi liniami, ziemistymi tonami i organicznymi fakturami, a elewacje budynków oddają grę światła i cienia na górskich grzbietach. Rzeźbiarskie bryły budynków tworzą dynamiczne przestrzenie, które eksponują panoramiczne widoki na morze. Mieszkańcy mają do dyspozycji prywatną plażę, liczne baseny, w tym klimatyzowany basen kryty, basen typu „infinity”, baseny rodzinne oraz baseny wypoczynkowe. Projekt na nowo definiuje luksusowe życie, oferując szeroką gamę udogodnień rozmieszczonych na poziomach parterowych i podwyższonych. Kluczowe udogodnienia obejmują: imponujące lobby o potrójnej wysokości z usługami concierge wspieranymi przez sztuczną inteligencję, salony klubowe, nastrojowe przestrzenie gastronomiczne, nowoczesne studio fitness z widokiem na ocean, tarasy do jogi na świeżym powietrzu, studio pilates, ścieżkę do joggingu z unoszącymi się chodnikami, kluby dla dzieci i nastolatków, wewnętrzny plac zabaw, strefy spa i wellness z łaźniami parowymi, saunami, pokojami zabiegowymi, jacuzzi, salą kinową, przestrzeniami dla zwierząt, miejscami do grillowania, klubami plażowymi, miejscami na ogniska oraz tarasami handlowo-usługowymi na świeżym powietrzu. Cały kompleks jest połączony krajobrazowymi mostkami, tworzącymi organiczny przepływ pomiędzy wieżami i przestrzeniami społecznymi, wspierając styl życia pełen łączności, relaksu i dobrego samopoczucia — wszystko w otoczeniu wyrafinowanego, nadmorskiego klimatu.

Kompleks został zaprojektowany jako wciągające nadmorskie schronienie, w którym wnętrza harmonijnie współgrają z naturą. Przestronne układy mieszkań oferują niezakłócone widoki na Zatokę Arabską dzięki panoramicznym oknom od podłogi do sufitu. W ofercie znajdują się starannie zaprojektowane apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Każda przestrzeń została dopracowana z użyciem wyselekcjonowanych wykończeń, rzeźbionych tekstur i neutralnej palety barw inspirowanej linią brzegową, zapewniając płynne przejście między wnętrzem a otoczeniem. Każdy dom wyposażony jest w nowoczesne szafy, eleganckie wbudowane rozwiązania do przechowywania oraz w pełni wyposażoną kuchnię z wysokiej klasy sprzętem AGD, gwarantując komfort i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Salony i jadalnie zaprojektowano z wysokimi sufitami i naturalnymi akcentami z kamienia, co podkreśla przestrzeń i spokój. Przestronne, prywatne balkony rozszerzają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, oddając rytm morza i zmieniające się odcienie horyzontu. Każdy detal od rzemieślniczych materiałów po przemyślaną organizację przestrzeni odzwierciedla subtelną elegancję, która przekształca życie nad morzem w formę sztuki pełnej wyrafinowania i harmonii.

RKT-00015