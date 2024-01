Luksusowe apartamenty w Nobu Residences w Ras Al Khaimah! Wysoki zwrot z inwestycji (ROI - 6% w dolarach)! Rentowność z odsprzedaży wynosi 15-20%! Apartamenty są w pełni umeblowane! Plan ratalny 0%!



Termin płatności - 4 kwartały. 2026



Korzyści: prywatny basen i siłownia, klub dla dzieci z placem zabaw na świeżym powietrzu, siłownia, usługi spa i wellness, klub plażowy, restauracje i wiele więcej.



Lokalizacja:

Kompleks mieszkaniowy Nobu Residences powstaje 1,5 km od ulicy Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan. Właściciele samochodów mogą nim podróżować do centrum i na przedmieścia Abu Zabi. Odległość kompleksu do centrum handlowego Abu-Dhabi Mall wynosi 8,5 km, do dworca autobusowego — 12 km do międzynarodowego lotniska w Abu Zabi — 32 km.



Plan płatności:

70% - w budowie

30% - po zakończeniu



Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Udostępnimy katalog inwestorski!