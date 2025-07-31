Kompleks mieszkalny Nura

Nura to nowoczesna nadmorska rezydencja z panoramicznym widokiem i infrastrukturą wypoczynkową w Mina Al Arab przez RAK Properties!



Nura to nowy kompleks mieszkalny RAK Properties położony w centrum Mina, w dużej skali nadmorskiej społeczności Mina Al Arab w Ras Al Khaimah. Projekt łączy w sobie atmosferę nadmorskiego kurortu, naturalną harmonię i nowoczesny komfort miejski, oferując mieszkańcom niepowtarzalny styl życia na brzegu.



Infrastruktura resortowa

Mieszkańcy Nura mają dostęp do bogatej infrastruktury wellness i rekreacyjnej na poziomie ośrodka:



- baseny krajobrazowe,

- basen nieskończoności na podium,

- sala fitness i studio jogi,

- przestrzenie spa i strefy relaksu,

- bieżnie i trasy dla pieszych,

- place zabaw dla dzieci,

- plac tenisowy padel,

- obszar współpracy i klub,

- kino otwarte,

- obszary wypoczynkowe i grill.



Kompleks został zaprojektowany jako przestrzeń, w której komfort, natura i aktywny styl życia są łączone w jednym środowisku.



Lokalizacja i środowisko

Centrum Mina jest centrum Mina Al Arab, znany z promenady, szlaków zielonych, kawiarni, restauracji i parków przybrzeżnych.



Dostępność transportu:

15 minut do międzynarodowego lotniska Ras Al Khaimah

- 45 minut do Dubaju,



Linia morska, rezerwaty przyrody i spokojna atmosfera Ras Al Khaimah stanowią unikalną równowagę dostępności miejskiej i rekreacji wypoczynkowej.



Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Nura, zbadać układy i wybrać rezydencję w jednym z najpiękniejszych projektów przybrzeżnych Mina Al Arab przez RAK Właściwości.