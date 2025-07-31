Kompleks mieszkalny Nura

Nura to nowoczesna nadmorska rezydencja z panoramicznym widokiem i infrastrukturą wypoczynkową w Mina Al Arab przez RAK Properties!
Nura to nowy kompleks mieszkalny RAK Properties położony w centrum Mina, w dużej skali nadmorskiej społeczności Mina Al Arab w Ras Al Khaimah. Projekt łączy w sobie atmosferę nadmorskiego kurortu, naturalną harmonię i nowoczesny komfort miejski, oferując mieszkańcom niepowtarzalny styl życia na brzegu.
Infrastruktura resortowa
Mieszkańcy Nura mają dostęp do bogatej infrastruktury wellness i rekreacyjnej na poziomie ośrodka:
- baseny krajobrazowe,
- basen nieskończoności na podium,
- sala fitness i studio jogi,
- przestrzenie spa i strefy relaksu,
- bieżnie i trasy dla pieszych,
- place zabaw dla dzieci,
- plac tenisowy padel,
- obszar współpracy i klub,
- kino otwarte,
- obszary wypoczynkowe i grill.
Kompleks został zaprojektowany jako przestrzeń, w której komfort, natura i aktywny styl życia są łączone w jednym środowisku.
Lokalizacja i środowisko
Centrum Mina jest centrum Mina Al Arab, znany z promenady, szlaków zielonych, kawiarni, restauracji i parków przybrzeżnych.
Dostępność transportu:
15 minut do międzynarodowego lotniska Ras Al Khaimah
- 45 minut do Dubaju,
Linia morska, rezerwaty przyrody i spokojna atmosfera Ras Al Khaimah stanowią unikalną równowagę dostępności miejskiej i rekreacji wypoczynkowej.
Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Nura, zbadać układy i wybrać rezydencję w jednym z najpiękniejszych projektów przybrzeżnych Mina Al Arab przez RAK Właściwości.