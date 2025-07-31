  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mina Al arab
  4. Kompleks mieszkalny Nura

Kompleks mieszkalny Nura

Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$217,835
;
14
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33015
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma
  • Miasto
    Mina Al arab

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Nura to nowoczesna nadmorska rezydencja z panoramicznym widokiem i infrastrukturą wypoczynkową w Mina Al Arab przez RAK Properties!

Nura to nowy kompleks mieszkalny RAK Properties położony w centrum Mina, w dużej skali nadmorskiej społeczności Mina Al Arab w Ras Al Khaimah. Projekt łączy w sobie atmosferę nadmorskiego kurortu, naturalną harmonię i nowoczesny komfort miejski, oferując mieszkańcom niepowtarzalny styl życia na brzegu.

Infrastruktura resortowa
Mieszkańcy Nura mają dostęp do bogatej infrastruktury wellness i rekreacyjnej na poziomie ośrodka:

- baseny krajobrazowe,
- basen nieskończoności na podium,
- sala fitness i studio jogi,
- przestrzenie spa i strefy relaksu,
- bieżnie i trasy dla pieszych,
- place zabaw dla dzieci,
- plac tenisowy padel,
- obszar współpracy i klub,
- kino otwarte,
- obszary wypoczynkowe i grill.

Kompleks został zaprojektowany jako przestrzeń, w której komfort, natura i aktywny styl życia są łączone w jednym środowisku.

Lokalizacja i środowisko
Centrum Mina jest centrum Mina Al Arab, znany z promenady, szlaków zielonych, kawiarni, restauracji i parków przybrzeżnych.

Dostępność transportu:
15 minut do międzynarodowego lotniska Ras Al Khaimah
- 45 minut do Dubaju,

Linia morska, rezerwaty przyrody i spokojna atmosfera Ras Al Khaimah stanowią unikalną równowagę dostępności miejskiej i rekreacji wypoczynkowej.

Skontaktuj się teraz, aby uzyskać prezentację Nura, zbadać układy i wybrać rezydencję w jednym z najpiękniejszych projektów przybrzeżnych Mina Al Arab przez RAK Właściwości.

Lokalizacja na mapie

Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Florine Beach Residences
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$329,243
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$2,22M
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,76M
Apartamentowiec EMAAR Creek Harbour
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$500,000
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Miasto i Planem Płatności w Dubaju JVT
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$661,720
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Nura
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$217,835
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New tower in the premium Golf Greens project with golf islands, infinity pools and an expansive green space, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$257,309
Kompleks jest zagnieżdżony pośród kołysających się dłoni i wspaniałe widoki na drogi wodne w DAMAC Hills. W tym niezwykłym miejscu znajduje się słynny Trump International Golf Club Dubai, obok ekspansywnego parklandu o powierzchni prawie 4 milionów metrów kwadratowych. Ta ekspansywna zielona…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$16,47M
Oferujemy przestronne nowe apartamenty i penthouses z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, studio jogi, spa, odkryty basen nieskończoności, prywatny dostęp do plaży, park i deptak, molo łodzi, salon, kawiarnia.Zakończenie - 1 kwa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Mayfair Gardens Residence with a swimming pool, a garden and panoramic views close to Burj Khalifa and Dubai Canal, Al Satwa, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,51M
Witamy w Mayfair Gardens - nowej próbie luksusowego życia w sercu Dubaju. Ten projekt idealnie łączy elegancję i nowoczesny styl miejski, tworzy przestrzeń, gdzie komfort, prestiż i ekskluzywność stają się stylem życia. Każdy dzień jest pełen wspaniałych panoramicznych widoków, najwyższego p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje