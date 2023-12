Dubaj, Emiraty Arabskie

od €123,038

31–36 m² 2

Poddaj się: 2023

POMYŚLNE MIESZKANIE NAJBARDZIEJ KORZYŚCI!! Społeczność – nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Aqua Properties w rejonie Dubai Jumeirah Village Triangle. Pomieszczenia komunalne ustanawiają nowy standard komfortu. Apartamenty są ozdobione wysokiej jakości materiałami i sprzętem gospodarstwa domowego marek europejskich i są wyposażone w designerskie meble. ZALETY I INFRASTRUKTURA: - Rozdroże; - basen; - plac zabaw dla dzieci; - zielone nasadzenia; - strefa grillowa; - Pokój gier; - studio jogi; - kawiarnie i restauracje; - Kino; - Kovorking; - sala konferencyjna; - Ochrona i nadzór wideo; - park; - sauna i łaźnia parowa; - strefa SPA; - boiska sportowe; - Usługi wydobywcze; - centrum fitness i siłownia; LOKALIZACJA: 15 minut - plaża JBR. 25 minut - Burj Khalifa. 25 minut - centrum handlowe Dubai Mall. ZALECENIE EKONOMICZNE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. WEZWANIE, PISANIE! PORUSZAMY SIĘ DO MIEJSC APARTAMENTÓW / KWARTAŁÓW W PIEKARNIU Z PODEJMOWANIEM WSZYSTKICH POMOCÓW!