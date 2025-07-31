  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,05M
;
20
Zostawić wniosek
ID: 27655
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży z Planem Płatności po Odbiorze na Wyspie Al Marjan

Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, rozciągający się na 4,5 km w głąb Zatoki Arabskiej, oferujący ponad 7 km białych, piaszczystych plaż i 23 km nadmorskiej promenady. Składająca się z czterech wysp w kształcie koralowców – Breeze, Treasure, Dream i View – Al Marjan Island jest domem dla luksusowych kurortów, klubów plażowych, sportów wodnych i światowej klasy marek hotelowych, takich jak Rixos, Mövenpick i DoubleTree. Dzięki planowanym inwestycjom, takim jak Nobu i Wynn Resort, wyspa szybko staje się czołowym miejscem dla nadmorskiego stylu życia, turystyki oraz inwestycji o wysokiej stopie zwrotu, zaledwie 45 minut od Dubaju.

Apartamenty na sprzedaż na wyspie Al Marjan są idealnie położone: 2 minuty od Wynn Resort, 12 minut od Al Hamra Mall, 13 minut od centrum RAK, 14 minut od klubu golfowego Al Hamra, 16 minut od Królewskiego Klubu Jachtowego w Ras Al Khaimah, 30 minut od RAK Mall i nadbrzeża Al Qawasim, 35 minut od Międzynarodowego Lotniska w RAK, 50 minut od lotniska w Sharjah i 60 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju oraz centrum Dubaju.

Projekt wznosi się na 16 pięter nad Zatoką Arabską i stanowi architektoniczną ikonę, której forma kaskadowo schodzi ku morzu, harmonijnie łącząc nowoczesną architekturę z naturą, tworząc ekskluzywne, nadbrzeżne sanktuarium. Organiczne kształty budynku uzupełniają tropikalna zieleń i płynące elementy wodne wzdłuż spokojnej promenady. Inwestycja oferuje luksusowy i prozdrowotny styl życia, z najwyższej klasy udogodnieniami, takimi jak nowoczesna siłownia, studio jogi, basen bez krawędzi (infinity), basen dla dzieci, kort do padla, bieżnia, rodzinny trawnik oraz ogrody widokowe. Mieszkańcy wchodzą przez efektowny podjazd i reprezentacyjne lobby, a na parterze mają bezpośredni dostęp do lokali handlowo-usługowych. Starannie zaprojektowane tarasy i zakrzywione balkony oferują niezakłócone widoki na morze i zachody słońca, a przestrzenie relaksu takie jak trawniki rekreacyjne, zatopione strefy wypoczynkowe i wodne krajobrazy sprzyjają odpoczynkowi i integracji społecznej. Cała architektura harmonijnie współgra z naturalnym otoczeniem. Lokalizacja zaledwie kilka minut od nowego Wynn Resort oraz głównych atrakcji Ras Al Khaimah czyni ten projekt prestiżowym adresem do życia i atrakcyjną inwestycją.

Projekt oferuje wyrafinowaną kolekcję apartamentów typu studio oraz mieszkań z 1, 2 i 3 sypialniami, starannie zaprojektowanych, by łączyć nowoczesny luksus z spokojnym, nadmorskim stylem życia. Każde mieszkanie posiada przemyślany układ, przestronne wnętrza, wysokie sufity oraz duże okna sięgające od podłogi do sufitu, zapewniające obfitość naturalnego światła i panoramiczne widoki na morze. Paleta kolorów wnętrz opiera się na stonowanych, naturalnych barwach, wysokiej jakości wykończeniach i użyciu materiałów takich jak kamień, tworząc kojącą, organiczną atmosferę. Kuchnie są w pełni wyposażone w wysokiej klasy sprzęt AGD, a sypialnie posiadają pojemne szafy w zabudowie, łączące funkcjonalność z nowoczesnym designem. Przestronne balkony przedłużają strefy dzienne na zewnątrz, tworząc prywatne miejsca do relaksu i kontaktu z naturą. Wnętrza oferują idealną równowagę między funkcjonalnością a stylem, zapewniając komfort, elegancję i przemyślany luksus dla wymagających mieszkańców.


RKT-00021

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,23M
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$2,22M
Zespół mieszkaniowy New residential complex Rena Townhouse with a roof-top swimming pool and a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,21M
Zespół mieszkaniowy Orise
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$540,243
Zespół mieszkaniowy New premium residence Verdes by Haven with swimming pools, co-working areas and services, Dubailand, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$776,667
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,05M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Seacrest with a swimming pool, a private beach and a wellness center, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Seacrest with a swimming pool, a private beach and a wellness center, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$587,748
Seacrest to nowy projekt mieszkalny w samym sercu Dubaju Maritime City, który uosabia wyrafinowany luksus, komfort i prawdziwy urok życia przybrzeżnego. Kompleks stanie się prawdziwą perłą dla tych, którzy marzą, aby obudzić się z widokiem na niekończące się horyzonty morskie, spędzić czas n…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$805,482
Odkryj wyjątkową rezydencję w Emaar South, gdzie wyrafinowany styl spełnia naturalne piękno. ES Golf Meadow to miejsce stworzone dla marzycieli, dla tych, którzy doceniają harmonię, komfort i zapierające dech w piersiach widoki.Ten kompleks mieszkalny otoczony jest złotym kursem 18- dołkowym…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$206,849
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks mieszkaniowy Golf Vista Heights w Dubai Sports City! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Na życie i inwestycję! Nieoprocentowane raty! Dochód z wynajmu - od 1200 $ miesięcznie. Wszystkie rezydencje posiadają w pełni wyposażoną kuchnię z lodówką, piekarnikiem, kuchen…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje