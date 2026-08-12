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Domy nad morzem na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
96
Fatih
116
Beylikduzu
53
Yalova
44
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85 obiektów total found
Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$325,448
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$178,881
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$187,232
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$220,347
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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Bliźniak 7 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 719 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$6,41M
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Dom 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$1,90M
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$292,405
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Willa 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Başiskele, Kocaeli Başiskele to dzielnica położ…
$839,008
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Bliźniak 5 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$474,323
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$620,889
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Dom 6 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Dom 6 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe wille nad morzem w Büyükçekmece Stambuł Eleganckie wille znajdują się w kompleksie w…
$1,10M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$178,881
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Willa 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$2,05M
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Dom 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Dom 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piętro 1/2
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Doskonałym Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Çınarc…
$380,843
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Yalova Çınarcık Yalova jest szybko rozwijającym…
$110,267
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Bliźniak 7 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$755,915
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Piętro 4/4
Nadmorskie Apartamenty z Niezrównanymi Widokami i Bogatą Ofertą Udogodnień w Centrum Yalova …
$600,116
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Bliźniak 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Piętro 5/5
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Yalova Yalova to popularna miejscowość tury…
$293,274
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Bliźniak 7 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$663,590
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$134,615
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Bliźniak 5 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$220,533
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/4
Dwupoziomowe Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Teşvikiye, Yalova Yalova to miejscowość o korzyst…
$146,637
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Bliźniak 6 pokojów w Kadikoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kadikoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Spokojnym Kompleksie w Kadıköy w Stambule Apartamenty poło…
$1,67M
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Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$119,980
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Rezydencja 15 pokojów w Fatih, Turcja
Rezydencja 15 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 15
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja historyczna w Fatih z widokiem na morze do odtworzenia dla dużych inwestycji Rezy…
$2,05M
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie z Basenem w Bursie Apartament znajduje się w dzielnicy …
$356,607
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Typy nieruchomości w Marmara Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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