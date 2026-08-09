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Domy na sprzedaż w Avcilar, Turcja

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3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Dom 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Położony w malowniczej dzielnicy Avcılar istanbul, wille te oferują spokojne środowisko życi…
$652,623
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Willa w G 146 Sokagi, Turcja
Willa
G 146 Sokagi, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Elysian Villas
$411,813
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Dom 5 pokojów w Avcilar, Turcja
Dom 5 pokojów
Avcilar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Avcılar, Stambuł, 800 m od Jeziora Küçükçekmece Wille w Stambule znajduj…
$440,341
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