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Domy Szeregowe w Marmara Region, Turcja

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9 obiektów total found
Szeregowiec 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Szeregowiec 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 386 m²
Piętro 1/3
Przestronne i Nowoczesne Domy w Bursie Nilüfer Özlüce Özlüce to dzielnica o nowoczesnym ukła…
$1,05M
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Szeregowiec w Buyukcekmece, Turcja
Szeregowiec
Buyukcekmece, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 394 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w istanbulu. Ten wyśmienity obiekt obejmuje 394 m2, oferując harmo…
$999,362
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Szeregowiec 6 pokojów w Pendik, Turcja
Szeregowiec 6 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Nowoczesne Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Udogodnieniami Społecznymi w Yenişehir, Pendik, St…
$889,788
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Dalyan, Turcja
Szeregowiec
Dalyan, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Witamy w wyjątkowym doświadczeniu w Izmir. Ten wspaniały obiekt obejmuje 284 m2, oferując ha…
$1,55M
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Szeregowiec 5 pokojów w Pendik, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1
Nowoczesne Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Udogodnieniami Społecznymi w Yenişehir, Pendik, St…
$692,442
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Szeregowiec 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
$576,000
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Szeregowiec 5 pokojów w , Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Dlaczego wybrać ten projekt?Dla inwestorów:Wysoka lokalizacja wzrostu: W pobliżu Kanal Stamb…
$498,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3/6
Projekt 4+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

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