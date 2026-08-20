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Domy na sprzedaż w Provincia de Sakarya, Turcja

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Sapanca
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7 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Jezioro Sapanca, Otoczone Naturą w Sakarya, Sapanca Sapanca to urokliwe …
$438,673
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Dom 4 pokoi w Sapanca, Turcja
Dom 4 pokoi
Sapanca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy z Widokiem na Jezioro w Projekcie z Basenem w Sapanca, Sakarya Domy w zabudowie bliźnia…
$189,952
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Willa 4 pokoi w Sapanca, Turcja
Willa 4 pokoi
Sapanca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Las i Prywatnym Basenem w Strzeżonym Kompleksie w Sapanca Sapanca, ukryt…
$584,511
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Sapanca w Kompleksie z Prywatnym Basenem Wille znajdują się w jednej z n…
$549,788
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Willa z Prywatnym Basenem i Widokiem na Las w Sapanca, Sakarya Sapanca jest uważana za ukryt…
$647,013
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,159
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Kocaali, Turcja
Willa 4 pokoi
Kocaali, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$143,666
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Typy nieruchomości w Provincia de Sakarya.

wille

Parametry nieruchomości w Provincia de Sakarya, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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