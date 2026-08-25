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Domy na sprzedaż w Beyoglu, Turcja

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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Projekcie w Stambule Beyoğlu Projekt architektury poziomej zlokalizowany jest…
$988 087
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Dom 12 pokojów w Beyoglu, Turcja
Dom 12 pokojów
Beyoglu, Turcja
Pokoje 12
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Dobrze Utrzymany Budynek Mieszkalny 1 km od Placu Taksim w Beyoğlu Beyoğlu znajduje się po e…
$1,80M
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Dom 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Dom 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Zwracamy uwagę na ograniczoną liczbę ekskluzywnych opcji nieruchomości mieszkalnych od 2 + 1…
$427 107
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