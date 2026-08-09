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Domy na sprzedaż w Cekmekoy, Turcja

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3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w , Turcja
Dom 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/4
$14,82M
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Dom 9 pokojów w Cekmekoy, Turcja
Dom 9 pokojów
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 538 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Dużymi Ogrodami i Widokiem na Przyrodę w Çekmeköy Wille znaj…
$2,10M
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Dom 3 pokoi w Figen Sokak, Turcja
Dom 3 pokoi
Figen Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/4
$12,61M
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