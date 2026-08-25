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Domy na sprzedaż w Sariyer, Turcja

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wille
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7 obiektów total found
Dom 7 pokojów w , Turcja
Dom 7 pokojów
, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 503 m²
Obywatelstwo tureckie (drugi paszport)✅Nazywam się Leon, zadaj mi swoje pytanie, dostępność,…
$2,47M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 6 pokojów w Sariyer, Turcja
Dom 6 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z 5 Sypialniami oraz Prywatnym Basenem i Windą w Sarıyer Demir…
$832 749
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Dom 6 pokojów w , Turcja
Dom 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 1
Obywatelstwo tureckie (drugi paszport)Nazywam się Leon, zadaj mi swoje pytanie, dostępność, …
$2,05M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
DD CO DEDD CO DE
Bliźniak 4 pokoi w Sariyer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości w Sarıyer w Stambule, w Odległości Spaceru od Vadi Istanbul Projekt zlokalizow…
$2,95M
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Willa 7 pokojów w Sariyer, Turcja
Willa 7 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale | Villa | Zekeriyaköy | ?Triplex ?400 Sqm ?2 Living room ?5 Bedroom ?5 Bathr…
$1,80M
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Willa 8 pokojów w Sariyer, Turcja
Willa 8 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ /   KAPALI…
$4,73M
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TekceTekce
Willa 7 pokojów w Sariyer, Turcja
Willa 7 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
ZEKERİYAKÖY ?Fourlex ?Müstakil ?Net kapalı alan 520m2 ?Arsa 600m2 ?1 Salon ?6 Oda ?5 …
$5,11M
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