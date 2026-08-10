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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
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Beylikduzu
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Eyupsultan
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65 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Doga Kececioglu
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Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$285,000
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Agencja
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
1 km od Birinci International Hospital, 2 km od West Istanbul Marina i plaży, 2,5 km od auto…
$353,748
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Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 177 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$415,000
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Agencja
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
$171,620
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Ten elegancki apartament, w pełni umeblowany, znajduje się na Basın Ekspres Road w Bagcılar,…
$159,945
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Odkryj luksusowe życie w sercu Buyukcekmece, Stambuł, gdzie największe jezioro miasta spotyk…
$171,620
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Odkryj wyjątkowe życie w Üskudar, Stambuł, w apartamentach znajdujących się w projekcie blis…
$756,529
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Doświadcz niezrownanego luksusu i wygody dzięki naszym stylowym nadmorskim mieszkaniom w pre…
$752,713
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Doświadcz unikalnego życia w Üskudar, Stambuł, z apartamentami zlokalizowanymi w projekcie w…
$756,529
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
600 metrów od wybrzeża, ten ogromny kompleks oferuje nowoczesne udogodnienia, takie jak siło…
$520,698
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Buyukcekmece, Stambuł, gdzie największe jezioro miasta spotyka Morze Marmara. Ten wyjątkowy …
$171,620
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 8/18
Ready- to- Move 1 + 1 Apartament w Åekmeköy, Stambuł - 334000 dolarów 124; Obywatelstwo ture…
$334,000
VAT
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Mieszkanie w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie
Eyupsultan, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Te nowoczesne mieszkania w Gokturk, Eyupsultan, istanbul, oferują wspaniałe widoki na las i …
$531,205
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
skudar, Stambuł, w mieszkaniu znajduje się w projekcie w pobliżu stacji metra i wyposażone w…
$756,529
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Odkryj eleganckie apartamenty w Kartal, Stambuł, z zapierającym dech w piersiach widokiem na…
$520,698
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Odkryj idealne apartamenty rodzinne w Beylikduzu, Stambuł, oferujące szereg udogodnień, w ty…
$353,748
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Mieszkanie 5 pokojów w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer - Życie pomiędzy miastem a przyrodąProjekt IC DenizKoru Sarıyer skład…
$1,29M
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7/18
Sprzedaż 1 + 1 Istanbul ‼️Readymade oferta inwestycyjna z dochodami z wynajmu.Okręg Bagjilar…
$120,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Комплекс расположен в районе Атанехир на азиатской стороне Стамбула недалеко от финансового …
$280,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Umraniye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Trzypokojowe mieszkanie na 3 piętrze, powierzchnia 174 m2. Projekt znajduje się na powierz…
$495,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 259 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$24,50M
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 5
Twój idealny styl życia w Stambule Szukasz miejsca, które łączy w sobie wygodę, potencjał…
$184,358
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Mieszkanie 3 pokoi w 408 Venezia Mega Outlet, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
408 Venezia Mega Outlet, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/21
Dlaczego wybrać ten projekt?🔷 Dla inwestorów:High Rental Demand: Położony w dobrze znanym ro…
$210,000
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Mieszkanie 1 pokój w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 95 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$794,250
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Fatih, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Fatih, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
ID ST BI- 381Informacje podstawowe:Okręg BeilikduzőData zakończenia: czerwiec 2026 r.74-181 …
$160,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 223 m²
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$1,58M
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Agencja
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Projekt gwarantowany przez rząd turecki, odpowiedni do uzyskania obywatelstwa tureckiego …
$400,000
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Condo 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Condo 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1
$111,839
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Typy nieruchomości w Stambuł.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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