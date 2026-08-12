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Mieszkania w górach na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
684
Beylikduzu
484
Eyupsultan
267
Basaksehir
223
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35 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$565,494
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Mieszkanie 5 pokojów w Kartal, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kartal, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$1,25M
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$890,942
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Mieszkanie 4 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Apartamenty w Projekcie Blisko Przystanków Transportu Publicznego w Acıbadem Üsküdar Apartam…
$1,39M
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Mieszkanie 4 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$538,950
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Mieszkanie 3 pokoi w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sultangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$400,462
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Mieszkanie 3 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Apartamenty w Projekcie Blisko Przystanków Transportu Publicznego w Acıbadem Üsküdar Apartam…
$888,633
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Mieszkanie 5 pokojów w Sultangazi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sultangazi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Rozległym Projekcie w Stambule Sultangazi Apartamenty te znajdują się w dzieln…
$680,901
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Mieszkanie 6 pokojów w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 514 m²
Apartamenty w Projekcie Blisko Przystanków Transportu Publicznego w Acıbadem Üsküdar Apartam…
$5,21M
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Mieszkanie 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Apartamenty w Projekcie Blisko Przystanków Transportu Publicznego w Acıbadem Üsküdar Apartam…
$2,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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Penthouse 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
$108,866
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Mieszkanie 2 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Which is the most creative tall and comfortable lifestyle here. Life is the art of creati…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Atasehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31M
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Mieszkanie 1 pokój w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/10
One Bedroom Apartment for sale located in the Maltepe area on Istanbul's Asian side, allowin…
$366,000
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
$66,817
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/19
$241,409
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Mieszkanie 5 pokojów w Umraniye, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Umraniye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 265 m²
4 Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Çekmeköy in one of Turkey's famous building compan…
$863,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
$97,806
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
$100,226
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Mieszkanie 2 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pendik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5/10
Duplex One Bedroom Apartment For Sale In Pendik , new and unique project, which has a high i…
$726,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/22
The new project is located in the Kartal -Istanbul area, in the site 5800m2, with a sea view…
$240,000
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Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Penthouse w Eyupsultan, Turcja
Penthouse
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$80,526
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
$123,151
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
$430,651
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Mieszkanie 3 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
$102,415
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Mieszkanie 4 pokoi w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 213 m²
Piętro 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08M
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Typy nieruchomości w Stambuł.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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