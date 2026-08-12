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Kawalerki na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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6 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Kagithane, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Kagithane, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Studio -   25.3 m2 (net) with turnkey furniture, panoramic windows, ceilings 3.5 (3.2 clean)…
$220,000
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Kawalerka 1 pokój w Sisli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Sisli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Our project is located in the   Schoolshawed   on Buyukdere Street, one of the oldest busine…
$403,000
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Kawalerka 1 pokój w Besiktas, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Besiktas, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
🏡 Luksusowy projekt mieszkaniowy w Beşiktaşu, Stambuł👉 Gotowy w 2 Miesiące - w pełni umeblow…
$175,000
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Kawalerka 1 pokój w Latif Sokagi, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Latif Sokagi, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
Dlaczego wybrać ten projekt?Dla inwestorów:High Rental Demand: Bliskość do głównych uniwersy…
$125,000
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Kawalerka 1 pokój w Yeniyol Caddesi, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Yeniyol Caddesi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6
🏡 Smart Apartments w Küçükçekmece - Bez płatności w dół, Easy Instalment- Gotowe To moveWłas…
$135,000
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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