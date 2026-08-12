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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
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Beylikduzu
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308 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$305,828
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Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
TOP TOP
Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский, Türkçe
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Mieszkanie 4 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartament…
$535,488
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$423,543
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Mieszkanie 3 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartament…
$425,852
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Mieszkanie 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Apartament…
$695,904
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$277,614
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Mieszkanie 3 pokoi w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 14
Luksusowe Apartamenty z 8-Piętrowym Parkingiem i Odkrytym Basenem na Dachu w Beşiktaş, Stamb…
$1,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Ulicę na Sprzedaż w Kompleksie z Ochroną w Maltepe Maltepe, położo…
$348,529
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Mieszkanie 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Przestronnymi Balkonami z Potencjałem Inwestycyjnym w Kü…
$125,794
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Mieszkanie 5 pokojów w Sisli, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sisli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Bosfor Blisko Pawilonu Ihlamur w Şişli, Stambuł Apartamenty znajdu…
$2,45M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 48
Przestronne i Jasne Apartamenty z Jedną Sypialnią w Kompleksie Sinpaş Queen Bomonti w Şişli …
$530,872
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Mieszkanie 4 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Przestronnymi Balkonami z Potencjałem Inwestycyjnym w Kü…
$400,462
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Mieszkanie 3 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy w Kompleksie 200 m od Wybrzeża w Kartal Kartal, nadm…
$565,494
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Mieszkanie 5 pokojów w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sariyer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer - Życie pomiędzy miastem a przyrodąProjekt IC DenizKoru Sarıyer skład…
$1,29M
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 12
Przestronne Nieruchomości 2 km od Przystani w Beylikdüzü, Stambuł Eleganckie nieruchomości z…
$495,334
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Mieszkanie 4 pokoi w Kadikoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kadikoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 10/11
Apartamenty na Sprzedaż przy Alei Bağdat, Blisko Plaży Caddebostan w Kadıköy, Stambuł Kadı…
$900,174
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Mieszkanie 4 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie z Widokiem na Miasto i Naturę w Kartal, Stambuł Mieszkan…
$680,901
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Penthouse 4 pokoi w Fatih, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 7/7
Przestronna Nieruchomość z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Budynku z Windą w Dzielnicy Sul…
$220,533
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Mieszkanie 6 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$3,35M
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Penthouse 2 pokoi w Besiktas, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/6
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z 1 Sypialnią oraz Tarasami w Beşiktaş, Stambuł Te elegan…
$545,875
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Mieszkanie 4 pokoi w Pendik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pendik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$417,773
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Mieszkanie 5 pokojów w Sisli, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sisli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 42
Apartamenty z Systemem Smart Home w Pobliżu Przystanków Komunikacji Publicznej w Stambule, Ş…
$2,99M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kagithane, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kagithane, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 23
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty 100 Metrów od Metra w Kağıthane Apartamenty znajdują się …
$730,526
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Mieszkanie 3 pokoi w Zeytinburnu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 18
Luksusowe nieruchomości z widokiem na morze w Stambule Zeytinburnu Nieruchomości znajdują si…
$1,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kartal, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kartal, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 9
Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie z Widokiem na Miasto i Naturę w Kartal, Stambuł Mieszkan…
$300,495
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Mieszkanie 3 pokoi w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Bosfor w Strzeżonym Kompleksie w Stambule Projekt znajdu…
$1,40M
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Penthouse 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Bosfor w Kompleksie w Üsküdar, Stambuł Üsküdar to jedna z…
$1,88M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 17
Eleganckie Nieruchomości w Nowoczesnym Projekcie w Bakırköy İstanbul Nieruchomości znajdują …
$950,953
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Typy nieruchomości w Stambuł.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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