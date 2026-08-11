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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arnavutkoy, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Hicret Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Hicret Mahallesi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w istanbulu. Ten wspaniały obiekt obejmuje 69 m2, oferując harmoni…
$249,561
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 171 m²
$5,52M
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Dom 5 pokojów w Arnavutkoy, Turcja
Dom 5 pokojów
Arnavutkoy, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Arnavutkoy, położony w północnej części istanbulu, znany jest z spokojnej atmosfery, co czyn…
$1,22M
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