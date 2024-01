Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound

Avsallar, Turcja

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w dzielnicy Avsallar na lotnisku w Antalyi, 25 km od Alanyi. Chociaż istnieje wystarczająca ilość możliwości życia w mieście, obszar ten wysuwa się na pierwszy plan ze swoją naturą i czystym powietrzem. Jest to obszar ekologiczny ze słynną na całym świecie plażą Inzhekum. Najświeższe owoce, warzywa i produkty naturalne można znaleźć na rynkach otwartych w niektóre dni tygodnia. W centrum Avsallar znajduje się 5 szpitali i klinik, 7 aptek, 4 kliniki weterynaryjne i kliniki dentystyczne. Istnieją również oddziały międzynarodowych firm transportowych, w odległości spaceru od zgłoszonego projektu. Jest to bardzo popularny obszar inwestycji, a także spokojnego codziennego życia w przyrodzie. Projekt, składający się z 2 bloków i 91 mieszkań, oferuje mieszkania do planowania 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 jako pomieszczenia mieszkalne. Infrastruktura kompleksu obejmuje: kryty basen zimowy, basen odkryty, łaźnię turecką, saunę, łaźnię parową, salę fitness z symulatorami, pokój relaksacyjny, szachy zewnętrzne, plac zabaw, plac zabaw, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, system satelitarny, nadzór wideo, generator elektryczny, parking. Zapewniony jest również transfer na plażę dla mieszkańców domu. Zakończenie projektu zaplanowano na maj 2023 r.