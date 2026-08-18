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Nowe mieszkania w Dalaman, Turcja

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Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Zespół mieszkaniowy AARU SOLIS DALAMAN
Dalaman, Turcja
od
$110,033
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 3
Aaru SolisSolis to nowoczesny projekt mieszkaniowy, który harmonijnie łączy ponadczasową architekturę, wyjątkowy komfort i przemyślaną funkcjonalność. Ostrożnie zaprojektowane do najmniejszych detali, Solis uosabia nowy standard nowoczesnego życia. Solis znajduje się w jednym z najbardziej p…
Deweloper
Aaru Residences
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Deweloper
Aaru Residences
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